Отметим, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за обстрелов российской армии. Как будут действовать графики отключений в Одессе – информирует 24 Канал.
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Будут ли отключать свет в Одессе 3 сентября
По данным ДТЭК, согласно информации от Укрэнерго завтра будут функционировать графики стабилизационных отключений в течение всех суток. Объемы отключений следующие:
- 00:00 – 06:00 – одна очередь;
- 06:00 – 09:00 – две очереди;
- 09:00 – 16:00 – одна очередь;
- 16:00 – 24:00 – две очереди.
Как узнать, когда в Одессе выключат светЕсли вы хотите узнать, есть ли сейчас по Вашему адресу аварийные или плановые отключения, или ознакомиться с графиком стабилизационных отключений (ГПВ), это можно сделать на сайте ДТЭК. Для этого нужно лишь указать свой адрес в соответствующих окошках.
В ДТЭК также отмечают, что стоит экономно использовать электроэнергию.
Экономно потребляйте электроэнергию – это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений,
– отметили в компании.