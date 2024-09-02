Зазначимо, що ситуація в енергосистемі України залишається складною через обстріли російської армії. Як діятимуть графіки відключень в Одесі – інформує 24 Канал.
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Чи відключатимуть світло в Одесі 3 вересня
За даними ДТЕК, згідно з інформацією від Укренерго завтра будуть функціонувати графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби. Обсяги відключень будуть діяти наступним чином:
- 00:00 – 06:00 – одна черга;
- 06:00 – 09:00 – дві черги;
- 09:00 – 16:00 – одна черга;
- 16:00 – 24:00 – дві черги.
Як дізнатися, коли в Одесі вимкнуть світлоЯкщо ви хочете дізнатися, чи є зараз за Вашою адресою аварійні або планові відключення, або ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень (ГПВ), це можна зробити на сайті ДТЕК. Для цього потрібно лише вказати свою адресу у відповідних віконечках.
В ДТЕК також наголошують, що варто економно використовувати електроенергію.
Економно споживайте електроенергію – це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень,
– зазначили в компанії.