Какие объекты попали под удар?

Во время ночной атаки враг нанес удары по энергетическим объектам Одесской области, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

В результате удара на утро без света остались более 90 тысяч потребителей в регионе. Критическая инфраструктура вынуждена работать от генераторов.

Энергетики проводят восстановительные работы, но когда они завершатся, сейчас прогнозировать сложно.

Кроме того, ночью российская армия более шести часов подряд атаковала беспилотниками одну из государственных угледобывающих шахт Украины.

В результате около 18 попаданий произошел пожар, двое работников ранены. Оперативные службы ликвидировали возгорание,

– сообщили в Минэнерго.