Які об'єкти потрапили під удар?
Під час нічної атаки ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах Одещини, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Дивіться також Графіки для всіх областей, але дуже різні: як вимикатимуть світло в Україні 12 грудня
Внаслідок удару на ранок без світла залишилися понад 90 тисяч споживачів у регіоні. Критична інфраструктура змушена працювати від генераторів.
Енергетики проводять відновлювальні роботи, але коли вони завершаться, зараз прогнозувати складно.
Окрім того, вночі російська армія понад шість годин поспіль атакувала безпілотниками одну з державних вугледобувних шахт України.
Внаслідок близько 18 влучань сталася пожежа, двоє працівників поранені. Оперативні служби ліквідували загоряння,
– повідомили в Міненерго.