Які об'єкти потрапили під удар?

Під час нічної атаки ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах Одещини, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Внаслідок удару на ранок без світла залишилися понад 90 тисяч споживачів у регіоні. Критична інфраструктура змушена працювати від генераторів.

Енергетики проводять відновлювальні роботи, але коли вони завершаться, зараз прогнозувати складно.

Окрім того, вночі російська армія понад шість годин поспіль атакувала безпілотниками одну з державних вугледобувних шахт України.

Внаслідок близько 18 влучань сталася пожежа, двоє працівників поранені. Оперативні служби ліквідували загоряння,

– повідомили в Міненерго.