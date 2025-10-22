Ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через удари російської армії по енергооб'єктах. Про графіки відключень в Дніпрі – інформує 24 Канал.
До теми Росія спустошує прикордоння України енергетичним терором: що ускладнює відновлення
Кому і коли будуть вимикати світло у Дніпрі 22 жовтня?
У ДТЕК розповіли, що за командою Укренерго відбувся перехід з екстрених відключень до графіків стабілізаційних відключень. Ці графіки діятимуть у Дніпропетровській області до кінця доби, 22 жовтня.
Загалом у регіоні діють 12 підчерг, для кожної з якої світло щодня вимикають по-різному.
Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 22 жовтня / Фото ДТЕК
Як вимикатимуть електроенергію Дніпрянам 22 жовтня / Фото ДТЕК
Як дізнатися, коли будуть відключення світла за конкретною адресою?
Дізнатися графік відключень у Дніпрі можна на сайті ДТЕК. Вам потрібно лише вказати свою адресу у відповідному віконечку.
Актуальну інформацію також можна отримати у чат-боті у Viber і Telegram.
Варто зазначити, що споживачів електроенергії поділено на шість черг. Якщо обмеження вводять для трьох черг, то погодинні відключення охоплюють приблизно половину споживачів у кожному регіоні.
Коли до графіка додають більше ніж три черги – обмеження стосуються більшої частини населення. А якщо менше ніж три – відповідно, електроенергії вистачає більшій кількості людей.
Як Росія атакувала об'єкти енергетики у Дніпропетровській області?
Російська армія 20 жовтня завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК у Дніпропетровській області. Відомо, що під час атаки працівники фабрики не постраждали.
За день до цього російські війська атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Під землею на момент удару перебували 192 людини, всіх їх безпечно евакуювали.
А 15 жовтня росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, що спричинило пожежі та пошкодження енергетичної інфраструктури. У регіоні тоді вводили екстрені відключення.