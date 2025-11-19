Також під прицілом опинилася теплоелектростанція. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.
Які наслідки атаки на ДТЕК?
️У ДТЕК розповіли, що унаслідок атаки дронів було поранено 5 енергетиків.
Ворог ударив по території одного з підрозділів ДТЕК. Постраждала бригада, яка саме перебувала на об'єкті,
– розповіли там.
Один енергетик у важкому стані, інші отримали контузії та уламкові поранення. Вони отримують необхідну медичну допомогу.
А на атакованій теплоелектростанції ДТЕК пошкоджено обладнання.
"Це вже п'ята атака на ТЕС компанії за останні два місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 210 разів", – розповіли енергетики.
Як на Дніпропетровщині вимикатимуть світло?
Відключення світла на території Дніпропетровської області 19 листопада охопить усі черги. Електроенергії не буде одночасно у 2 – 4 підчерг.
О 10:44 з'явилися оновлені графіки. Вони діятимуть усю добу.