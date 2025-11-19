Также под прицелом оказалась теплоэлектростанция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Какие последствия атаки на ДТЭК?
в ДТЭК рассказали, что в результате атаки дронов были ранены 5 энергетиков.
Враг ударил по территории одного из подразделений ДТЭК. Пострадала бригада, которая именно находилась на объекте,
– рассказали там.
Один энергетик в тяжелом состоянии, другие получили контузии и осколочные ранения. Они получают необходимую медицинскую помощь.
А на атакованной теплоэлектростанции ДТЭК повреждено оборудование.
"Это уже пятая атака на ТЭС компании за последние два месяца. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 210 раз", – рассказали энергетики.
Как на Днепропетровщине будут выключать свет?
Отключение света на территории Днепропетровской области 19 ноября охватит все очереди. Электроэнергии не будет одновременно в 2 – 4 подочереди.
В 10:44 появились обновленные графики. Они будут действовать все сутки.