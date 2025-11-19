Также под прицелом оказалась теплоэлектростанция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Смотрите также Во всех областях действуют отключения из-за массированной атаки: как будут выключать свет 19 ноября

Какие последствия атаки на ДТЭК?

в ДТЭК рассказали, что в результате атаки дронов были ранены 5 энергетиков.

Враг ударил по территории одного из подразделений ДТЭК. Пострадала бригада, которая именно находилась на объекте,

– рассказали там.

Один энергетик в тяжелом состоянии, другие получили контузии и осколочные ранения. Они получают необходимую медицинскую помощь.

А на атакованной теплоэлектростанции ДТЭК повреждено оборудование.

"Это уже пятая атака на ТЭС компании за последние два месяца. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 210 раз", – рассказали энергетики.

Как на Днепропетровщине будут выключать свет?