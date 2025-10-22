Ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной из-за ударов российской армии по энергообъектам. О графиках отключений в Днепре – информирует 24 Канал.

К теме Россия опустошает приграничье Украины энергетическим террором: что затрудняет восстановление

Кому и когда будут выключать свет в Днепре 22 октября?

В ДТЭК рассказали, что по команде Укрэнерго состоялся переход с экстренных отключений к графикам стабилизационных отключений. Эти графики будут действовать в Днепропетровской области до конца суток, 22 октября.

Всего в регионе действуют 12 подчиненных, для каждой из которых свет ежедневно выключают по-разному.



Графики отключений света в Днепропетровской области на 22 октября / Фото ДТЭК



Как будут отключать электроэнергию днепрянам 22 октября / Фото ДТЭК

Как узнать, когда будут отключения света по конкретному адресу?

Узнать график отключений в Днепре можно на сайте ДТЭК. Вам нужно лишь указать свой адрес в соответствующем окошке.

Актуальную информацию также можно получить в чат-боте в Viber і Telegram.

Стоит отметить, что потребителей электроэнергии разделены на шесть очередей. Если ограничения вводят для трех очередей, то почасовые отключения охватывают примерно половину потребителей в каждом регионе.

Когда к графику добавляют более трех очередей – ограничения касаются большей части населения. А если меньше трех – соответственно, электроэнергии хватает большему количеству людей.

Как Россия атаковала объекты энергетики в Днепропетровской области?