Ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной из-за ударов российской армии по энергообъектам. О графиках отключений в Днепре – информирует 24 Канал.

Кому и когда будут выключать свет в Днепре 22 октября?

В ДТЭК рассказали, что по команде Укрэнерго состоялся переход с экстренных отключений к графикам стабилизационных отключений. Эти графики будут действовать в Днепропетровской области до конца суток, 22 октября.

Всего в регионе действуют 12 подчиненных, для каждой из которых свет ежедневно выключают по-разному.

Как узнать, когда будут отключения света по конкретному адресу?

Узнать график отключений в Днепре можно на сайте ДТЭК. Вам нужно лишь указать свой адрес в соответствующем окошке.

Актуальную информацию также можно получить в чат-боте в Viber і Telegram.

Стоит отметить, что потребителей электроэнергии разделены на шесть очередей. Если ограничения вводят для трех очередей, то почасовые отключения охватывают примерно половину потребителей в каждом регионе.

Когда к графику добавляют более трех очередей – ограничения касаются большей части населения. А если меньше трех – соответственно, электроэнергии хватает большему количеству людей.

Как Россия атаковала объекты энергетики в Днепропетровской области?

  • Российская армия 20 октября нанесла удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Днепропетровской области. Известно, что во время атаки работники фабрики не пострадали.

  • За день до этого российские войска атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Под землей на момент удара находились 192 человека, всех их безопасно эвакуировали.

  • А 15 октября россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, что повлекло пожары и повреждения энергетической инфраструктуры. В регионе тогда вводили экстренные отключения.