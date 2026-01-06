Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут самые сильные морозы на этой неделе?

Еще в четверг, 8 января, погода в Украине будет характеризоваться незначительными морозами, однако в конце недели температура резко упадет. Кое-где столбики термометра будут показывать до 20 градусов мороза ночью, но и дневная температура будет низкой.

Так 9 января средняя температура будет достигать -9...-7 градусов. Ночью мороз усилится в восточных областях, где будет от 14 до 16 градусов мороза. В Киеве температура будет опускаться до -17 градусов. В северо-западных областях столбики термометра будут показывать 18 и даже 20 градусов мороза. На Западе будет от 17 до 19 градусов мороза, на Закарпатье – теплее – от 9 до 11 градусов мороза.

Днем температура особенно снизится в Киеве, где прогнозируют от 14 до 12 градусов мороза и в Житомирской и Ровенской области, где будет -13...-11 градусов. В целом погода в этот день будет облачная и снежная.



Какая температура будет в Украине 9 января / Карта Укргидрометцентра

В субботу, 10 января, в Украине тоже будут сильные морозы. Средняя температура ночью будет достигать от 15 до 17 градусов мороза, а днем – от 14 до 12 градусов мороза. На Западе похолодает до -18...-20 градусов ночью. В восточных, южных и центральных областях будет теплее, в разных регионах прогнозируют от 17 до 3 градусов мороза.

Днем от 11 до 9 градусов мороза ожидается в Винницкой и Черкасской областях. На Юге температура может подняться до +2...+5 градусов. На Западе самая высокая температура днем будет -12, а самая низкая – 2 градуса мороза. В Киеве в дневные температуры прогнозируют 14 – 12 градусов мороза. Синоптики прогнозируют день без осадков.



Морозы в Украине 10 января / Карта Укргидрометцентра

Какая погода прогнозируется в первой декаде января?