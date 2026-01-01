О том, угрожают ли Украине подобные штормы, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал синоптик отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Может ли в Украину дойти снежный шторм из Европы?

Снежный шторм "Иоганнес", по словам Ивана Семилита, уже, вероятно, разрушился. А потому он не угрожает Украине. Однако на вопрос, могут ли двигаться в нашу сторону подобные штормы с севера или из Арктики, синоптик отметил: в ближайшее время – точно нет.

Во второй части нынешней недели погоду будет определять другое барическое поле. На территорию Украины зайдет поле пониженного атмосферного давления с центром над Скандинавией.

Он будет тянуться к нам, но не принесет каких-то опасных метеорологических явлений, или чего-то другого,

– отметил Иван Семилит.

По словам специалиста, ближайшее время в Украине будет идти лишь небольшой снег. Поэтому необычных катаклизмов или природных "апокалипсисов" не ожидается. Прогнозируется, что погода будет привычной для зимнего периода. Семилит добавляет, что температура воздуха в конце декабря и в начале января также остается в пределах нормы.

