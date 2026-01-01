Про те, чи загрожують Україні подібні шторми, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
До теми Снігопади і морози до -19: де початок року буде найхолоднішим – прогноз на тиждень
Чи може до України дійти сніговий шторм з Європи?
Сніговий шторм "Йоганнес", за словами Івана Семиліта, вже, ймовірно, зруйнувався. А тому він не загрожує Україні. Однак на питання, чи можуть рухатися в нашу сторону подібні шторми з півночі чи з Арктики, синоптик зазначив: найближчим часом – точно ні.
У другій частині нинішнього тижня погоду визначатиме інше баричне поле. На територію України зайде поле зниженого атмосферного тиску з центром над Скандинавією.
Він буде тягнутися до нас, але не принесе якихось небезпечних метеорологічних явищ, або чогось іншого,
– зазначив Іван Семиліт.
За словами фахівця, найближчим часом в Україні йтиме лише невеликий сніг. Відтак незвичних катаклізмів чи природних "апокаліпсисів" не очікується. Прогнозується, що погода буде звичною для зимового періоду. Семиліт додає, що температура повітря в кінці грудня й на початку січня також залишається в межах норми.
Що відомо про сніговий шторм у США та Європі?
У Північній Європі, зокрема у Швеції, через сильні снігопади й вітер загинули щонайменше двоє людей, а десятки тисяч домівок залишилися без електрики. Це офіційні наслідки шторму "Йоганнес". Крім того, у Фінляндії було знеструмлено велику кількість домогосподарств через негоду.
У Сполучених Штатах негода значно вплинула на транспорт. На північному сході країни випала велика кількість снігу. Внаслідок цього довелося скасувати та затримати тисяч авіарейсів. У багатьох округах було оголошено надзвичайний стан.
За даними Національної метеорологічної служби США, у Центральному парку Нью-Йорка зафіксували 11 сантиметрів опадів. Це рекордна кількість снігу із січня 2022 року.