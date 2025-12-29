У зв'язку з цим водіям та пішоходам варто бути обачними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде погода цього тижня?

У понеділок, 29 грудня, буде сніг, мокрий сніг та хуртовина місцями. На Правобережжі можливі шквали до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде в межах -3...-8 градусів, а вдень становитиме -4...+1 градусів.

У вівторок, 30 грудня, сніг випаде у всіх областях. Температура повітря у нічні години буде -3...-8 градусів, у Карпатах буде -10...-14 градусів, вдень очікується -1...-6 градусів, на півдні та Закарпатті буде близько 0 градусів.

У середу, 31 грудня, падатиме незначний сніг, у Криму з дощем. Уночі температура повітря буде -7…-12 градусів, у Карпатах до -16 градусів, а вдень -4...-10 градусів. На півдні й Криму очікується -3…+2 градусів.

У четвер, 1 січня, у західних, північних областях та у Криму місцями очікується невеликий сніг. Температура вночі буде -8...-13 градусів, у Карпатах та на Прикарпатті -14...-19 градусів, вдень -4...-9 градусів, на півдні -4...+1 градусів.

У п'ятницю, 2 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних, центральних та північно-східних областях очікується сніг, мокрий сніг, місцями хуртовина. Там можливі шквали вітру до 17 метрів за секунду.

Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах -7...-12 градусів, на Лівобережжі очікується -13...-17 градусів, удень вона становитиме -2…-7 градусів. Для півдня та Прикарпаття прогнозують близько 0 градусів.

Яка погода буде на вихідних?

У суботу, 3 січня, вдень у центральних, південних та місцями східних регіонах пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні з дощем. Також місцями можливе налипання мокрого снігу, і навіть туман.

Температура повітря протягом ночі коливатиметься в діапазоні 0...-7 градусів, вдень вона становитиме в межах -3...+2 градусів.

У неділю, 4 січня, сніг та мокрий сніг пройдуть на Лівобережжі, незначний сніг буде у західній частині. Температура протягом доби буде -4...-9 градусів, у південних і південно-східних областях – -4...+1 градусів.

