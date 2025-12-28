Таку інформацію повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Яка погода буде в кінці року і на початку?

Наталія Голеня повідомила, що до кінця поточного року і на початку наступного в Україні збережеться холодна погода на тлі переходу температурного режиму на зимовий. Тому у денний час будуть морози.

За словами синоптикині, це відбуватиметься завдяки надходженню до кінця тижня холодного арктичного повітря з північних районів Європи та навіть з Білого моря, після чого утримається ще протягом певного часу.

Надалі цей процес збережеться і наступного тижня. Тобто й до Нового року, і на початку наступного року,
– розповіла вона.

Таким чином у перші дні після Нового року середньодобова температура буде нижчою за 0 градусів, тож до нас вже прийде "справжня зима".

Що чекати від погоди?

  • Нагадаємо, також повідомлялося, що до кінця поточного тижня погода буде нестійкою та холодною. Через надходження повітряних мас із півночі Скандинавії територію країни подекуди накриватимуть атмосферні фронти.

  • До слова, загалом протягом січня середньодобові температурні показники будуть від 1 до 7 градусів морозу, що на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму. Місячна кількість опадів очікується в межах від 28 до 79 міліметрів.