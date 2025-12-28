Таку інформацію повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Яка погода буде в кінці року і на початку?

Наталія Голеня повідомила, що до кінця поточного року і на початку наступного в Україні збережеться холодна погода на тлі переходу температурного режиму на зимовий. Тому у денний час будуть морози.

За словами синоптикині, це відбуватиметься завдяки надходженню до кінця тижня холодного арктичного повітря з північних районів Європи та навіть з Білого моря, після чого утримається ще протягом певного часу.

Надалі цей процес збережеться і наступного тижня. Тобто й до Нового року, і на початку наступного року,

– розповіла вона.

Таким чином у перші дні після Нового року середньодобова температура буде нижчою за 0 градусів, тож до нас вже прийде "справжня зима".

Що чекати від погоди?