Такую информацию сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Какая погода будет в конце года и в начале?
Наталья Голеня сообщила, что до конца текущего года и в начале следующего в Украине сохранится холодная погода на фоне перехода температурного режима на зимний. Поэтому в дневное время будут морозы.
По словам синоптика, это будет происходить благодаря поступлению до конца недели холодного арктического воздуха из северных районов Европы и даже из Белого моря, после чего удержится еще в течение определенного времени.
В дальнейшем этот процесс сохранится и на следующей неделе. То есть и до Нового года, и в начале следующего года,
– рассказала она.
Таким образом в первые дни после Нового года среднесуточная температура будет ниже 0 градусов, поэтому к нам уже придет "настоящая зима".
Что ждать от погоды?
Напомним, также сообщалось, что до конца текущей недели погода будет неустойчивой и холодной. Из-за поступления воздушных масс с севера Скандинавии территорию страны местами будут накрывать атмосферные фронты.
К слову, целом в течение января среднесуточные температурные показатели будут от 1 до 7 градусов мороза, что на 1,5 градуса ниже климатической нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах от 28 до 79 миллиметров.