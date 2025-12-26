Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала и Львовский городской совет.

Каким был снег во Львове 26 декабря?

Снег во Львове пошел примерно после 16 часов. В некоторых районах города ухудшилась видимость, сам снег быстро начал накрывать крыши домов и асфальт.

Во Львове выпал снег 26 декабря / Фото Натальи Боднар и Ирины Сторожук, 24 Канал

Также во Львове засыпало и трамвайные пути. В целом в городе образовалась настоящая зимняя магия с белой пылью, именно то, что и нужно после рождественских праздников.

Львов заснежило / Фото Эмала Наби, 24 Канал

Во Львовском городском совете сообщили, что во Львовской городской территориальной общине по состоянию на 16:45 на уборке улиц работает 44 единицы специальной техники, а именно: 22 пескоразбрасыватели, 14 подметальных машин и 8 погрузчиков.

При необходимости количество спецтехники в городе увеличат.

Каким был снег во Львове 26 декабря / Видео Натальи Боднар, 24 Канал

Когда еще ожидать снег во Львове?