Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 27 декабря?
В Украине 27 декабря будет преобладать облачная погода. Ночью почти по всей стране, за исключением западных областей, а днем – в восточных регионах местами возможен небольшой снег. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.
На дорогах местами будет образовываться гололедица, поэтому стоит быть осторожными.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а днем в западных областях, кроме Закарпатья, возможны сильные порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Кстати, именно поэтому почти по всему региону синоптики объявили І уровень опасности, желтый. Это означает, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Где объявили І уровень опасности, желтый в Украине 27 декабря / Карта Укргидрометцентра
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов, а днем – от -3 до +2 градусов.
В Киеве синоптики также прогнозируют облачность, а ночью – небольшой снег. Ночью и днем температура в столице составит от 0 до -2 градусов. По области на дорогах местами возможна гололедица.
Какая температура будет в субботу по областным центрам?
- Киев 0...-2;
- Ужгород -1...+1;
- Львов -1...+1;
- Ивано-Франковск -1...+1;
- Тернополь -1...+1;
- Черновцы -1...+1;
- Хмельницкий -1...+1;
- Луцк -1...+1;
- Ровно -1...+1;
- Житомир -1...+1;
- Винница -1...+1;
- Одесса -1...+1;
- Николаев -1...+1;
- Херсон -1...+1;
- Симферополь -1...+1;
- Кропивницкий -1...+1;
- Черкассы -1...+1;
- Чернигов -1...+1;
- Сумы 0...-2;
- Полтава -1...+1;
- Днепр -1...+1;
- Запорожье -1...+1;
- Донецк -1...+1;
- Луганск -1...+1;
- Харьков -1...+1.
Прогноз погоды в Украине на 27 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Где в Украине выпал снег 26 декабря?
Утром 26 декабря снегом засыпало Киев. В сети публиковали сказочные зимние кадры из столицы, а почти двести единиц техники расчищали дороги города.
Позже стало известно, что снег также выпал и во многих других областях Украины. Снегопады также были зафиксированы в Полтаве, Днепре, Ровно, Черкассах, Одессе, Николаеве и Херсоне.
Синоптики также предупреждали, что в последующие дни в Украине ожидаются морозы до -13 градусов и снег, особенно в Карпатах и на Прикарпатье. На большинстве территорий прогнозируется незначительный и умеренный снег с гололедом, возможны шквалы ветра.