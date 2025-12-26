Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Снег укрыл Украину
Во многих областях Украины 26 декабря выпал снег, однако местами ожидается гололедица и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Снег в Киеве / Фото из соцсетей
По данным КГГА, последствия непогоды ликвидируют 182 единицы спецтехники "Киевавтодора" и десятки бригад по ручной уборке.
Коммунальщики убирают снег в Киеве: смотрите видео
Снег также выпал в Полтаве. Коммунальщики очищают дороги и площади. На улицах города задействовали комбинированные дорожные машины, тракторы со щетками и минитехнику для уборки тротуаров.
Снег покрыл Полтаву / Фото Общественного
Лапатый снег выпал в Днепре.
Снегопад в Днепре / Фото Общественного
Традиционно толстый слой снега покрыл гору Поп Иван. Там на утро было облачно, а температура доходила до -11 градусов.
Зима на горе Поп Иван / Фото ГСЧС
Снег в Надворной на Прикарпатье / Фото Вероники Гавриленко (24 Канал)
По всей стране в течение дня порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, метель, на дорогах гололедица – и уровень опасности, желтый.
Активно падал снег также в Ровно.
Снег в Ровно: смотрите видео Полины Буяновой (24 Канал)
Снег идет в частности в Черкассах. Водителей предупреждают об ухудшении видимости на дорогах.
Снегопад в Черкассах: смотрите видео
В Одесской области также снежно и ветрено. Скорость ветра достигает 18 метров в секунду, а температура воздуха колеблется от -5 до -10 градусов.
Снег накрыл Одесскую область: смотрите видео
Первый снег также выпал в Николаеве. В ОГА предупредили, что из-за погодных условий, будут ограничивать движение транспорта.
Снег в Николаеве
Плотный снегопад также можно было наблюдать в Херсоне.
Снег в Херсоне / Фото из соцсетей
Резкое ухудшение погоды в Украине прогнозировали 26 декабря
С 26 декабря в Украине ожидается резкое ухудшение погоды, которое обойдет стороной только Закарпатье.
Предупреждали о порывах ветра 15 – 20 метров в секунду, метели и гололед, что может осложнить работу предприятий и движение транспорта.