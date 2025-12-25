ГСЧС предупреждают о гололедице на дорогах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Какой будет погода в Украине 26 декабря?
В ГСЧС предупредили украинцев об ухудшении погоды с 26 декабря. В Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, а также метель и гололедица на дорогах.
В связи с ухудшением погоды объявлен І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Прогноз погоды на 26 декабря
По прогнозам синоптиков, в течение 26 декабря воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7 – 12 метров в секунду.
Ночью в северных областях и днем по всей территории Украины, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду, что будет обусловливать метели.
Мороз несколько ослабеет, поэтому ближайшей ночью температура будет от 4 до 9 градусов ниже нуля.