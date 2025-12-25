Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на директора Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя.

Что известно о похолодании в Украине?

По данным Виталия Постриганя, 26 декабря ныряющий циклон обусловит в Черкасской области: снег, метели, порывы ветра 15 – 24 метра в секунду, а на дорогах – гололедицу.

Рассчитываем на снежный покров высотой 2 – 4 сантиметра. Температура ночью 4 – 9 градусов мороза, днем повысится до 0 градусов, аномально высокое атмосферное давление наоборот стремительно упадет на 22 единицы за сутки, а это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей,

– говорит синоптик.

Циклон, что накроет Украину / Фото в фейсбуке Постриганя

Важно! Синоптик объяснил, что "ныряющими" циклоны называют из-за их траектории движения с севера на юг. Они будто стремительно "съезжают с горы вниз" вместе со струйным течением, поэтому приносят резкие и быстрые изменения погоды.

По коммунальным оценкам, до конца 2025 года погода нашего региона продолжит поддерживать динамичный зимний характер. В атмосфере сохранится северный процесс, что будет способствовать высокой активности ныряющих циклонов. В Черкасской области может быть практически ежедневно снег, мокрый снег, метели, усиленный ветер. На дорогах гололедица. Температура ночью 1 – 6 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

"Коммунальным и дорожным службам уже сегодня нужно готовить снегоочистительную технику, соответствующие соляные смеси и запасы горюче-смазочных материалов, потому что работы зимой хватит всем", – резюмировал синоптик.

В то же время в Укргидрометцентре предупредили, что 26 декабря ночью в северных областях, днем в Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, метель, на дорогах гололедица.

