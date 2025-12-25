Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Що відомо про похолодання в Україні?

В Укргідрометцентрі попередили, що 26 грудня вночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

Синоптики попередили українців про небезпеку / Фото Укргідрометцентру

За даними директора Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя, пірнаючий циклон, що накриє Україну, зумовить сніг, хуртовини, пориви вітру 15 – 24 метри за секунду, а на дорогах – ожеледицю. Він розповів про погоду на Черкащині.

Розраховуємо на сніговий покрив висотою 2 – 4 сантиметри. Температура вночі 4 – 9 градусів морозу, вдень підвищиться до 0 градусів, аномально високий атмосферний тиск навпаки стрімко впаде на 22 одиниці за добу, а це негативно позначиться на самопочутті метеозалежних людей,

– каже синоптик.

Циклон, що накриє Україну / Фото у фейсбуці Постриганя

Важливо! Синоптик пояснив, що "пірнаючими" циклони називають через їхню траєкторію руху з півночі на південь. Вони ніби стрімко "з'їжджають з гори вниз" разом зі струменевою течією, тому приносять різкі та швидкі зміни погоди.

За комунальними оцінками, до кінця 2025 року погода нашого регіону продовжить підтримувати динамічний зимовий характер. В атмосфері збережеться північний процес, що сприятиме високій активності пірнаючих циклонів. На Черкащині може бути практично щоденно сніг, мокрий сніг, хуртовини, посилений вітер. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 1 – 6 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.

"Комунальним та дорожнім службам вже сьогодні потрібно готувати снігоочисну техніку, відповідні соляні суміші та запаси паливно-мастильних матеріалів, бо роботи зимою вистачить усім", – резюмував синоптик.

