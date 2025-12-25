Морози по території країни ще утримаються. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Коли випаде сніг в Україні?

За даними синоптиків, в період з 26 по 27 грудня у більшості регіонів країни очікується незначний та помірний сніг, залежно від області. Протягом п'ятниці також можливі шквали, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Також синоптики попереджають про хуртовини, на дорогах можливе виникнення ожеледиці. Температура повітря коливатиметься від 1 до 8 градусів уночі, вдень буде від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Впродовж 26 грудня у нічний час в Карпатах та на Прикарпатті температурні показники будуть відчутно нижчими у порівнянні з іншими регіонами. За даними Укргідрометцентру, там буде до 12 градусів морозу.

Що очікувати від погоди найближчим часом?