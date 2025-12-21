Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Яка погода буде цього тижня?
У понеділок, 22 грудня, місцями очікується туман, у Сумській та Харківській областях можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градусів, а в денний час буде +2…+7 градусів.
У вівторок, 23 грудня, у північних та західних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Можливі туман і ожеледиця. Температура вночі буде -4...+1 градусів, вдень – -2...+3 градусів, на півдні можливі +4...+6 градусів.
У середу, 24 грудня, у західних та у Вінницькій областях очікується сніг та мокрий сніг. Водночас на Прикарпатті та у Карпатах місцями сильний сніг та навіть хуртовина, на дорогах можливе виникнення ожеледиці.
Уночі температура становитиме -2...-8 градусів, а вдень – -1...-6 градусів. У північно-східній частині вночі -8...-13 градусів, вдень -5...-10 градусів. На крайньому півдні та на Закарпатті вночі -2…+5 градусів протягом доби.
У четвер, 25 грудня, буде холодно, на Прикарпатті можливий невеликий сніг. Температура вночі буде -5...-12 градусів, вдень становитиме -1...-6 градусів. На крайньому півдні, у Криму та на Закарпатті близько 0 градусів.
У п'ятницю, 26 грудня, у східній частині буде невеликий сніг та слабка хуртовина. Температура повітря вночі буде -5...-10 градусів, у західних областях можливі -11...-14 градусів, вдень очікується -4...+1 градусів.
У суботу, 27 грудня, на крайньому сході вночі та вранці очікується невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, у західних областях буде -5...-10 градусів, вдень очікується -3...+2 градусів.
У неділю, 28 грудня, вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря у нічні години коливатиметься в діапазоні -2...-7 градусів, у денний час стовпчики термометрів покажуть в межах -2...+3 градусів.
Якою погода буде найближчим часом?
Раніше повідомлялося, що на різдвяні свята в Україні температура повітря значно знизиться. Найбільш відчутними такі погодні зміни, ймовірно, будуть вже у середу, 24 грудня, зокрема, на Лівобережжі.
Втім, поки що снігового покриву на Різдво поки не прогнозують. Минулого року на Різдво істотних опадів також не спостерігалося. Натомість тоді в більшості регіонів був туман, а південні області накрив дощ.