Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде цього тижня?

У понеділок, 22 грудня, місцями очікується туман, у Сумській та Харківській областях можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градусів, а в денний час буде +2…+7 градусів.

У вівторок, 23 грудня, у північних та західних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Можливі туман і ожеледиця. Температура вночі буде -4...+1 градусів, вдень – -2...+3 градусів, на півдні можливі +4...+6 градусів.

У середу, 24 грудня, у західних та у Вінницькій областях очікується сніг та мокрий сніг. Водночас на Прикарпатті та у Карпатах місцями сильний сніг та навіть хуртовина, на дорогах можливе виникнення ожеледиці.

Уночі температура становитиме -2...-8 градусів, а вдень – -1...-6 градусів. У північно-східній частині вночі -8...-13 градусів, вдень -5...-10 градусів. На крайньому півдні та на Закарпатті вночі -2…+5 градусів протягом доби.

У четвер, 25 грудня, буде холодно, на Прикарпатті можливий невеликий сніг. Температура вночі буде -5...-12 градусів, вдень становитиме -1...-6 градусів. На крайньому півдні, у Криму та на Закарпатті близько 0 градусів.

У п'ятницю, 26 грудня, у східній частині буде невеликий сніг та слабка хуртовина. Температура повітря вночі буде -5...-10 градусів, у західних областях можливі -11...-14 градусів, вдень очікується -4...+1 градусів.

У суботу, 27 грудня, на крайньому сході вночі та вранці очікується невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, у західних областях буде -5...-10 градусів, вдень очікується -3...+2 градусів.

У неділю, 28 грудня, вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря у нічні години коливатиметься в діапазоні -2...-7 градусів, у денний час стовпчики термометрів покажуть в межах -2...+3 градусів.

