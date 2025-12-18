Про те, чи готуватися українцям до снігової завірюхи на Святвечір і на Різдво розповіла в коментарі для NV синоптикиня Наталія Птуха, пише 24 Канал.

Якою буде погода на Різдво?

За словами Птухи, вже з наступного тижня в Україні очікується чергова хвиля похолодання, проте без різких перепадів температур. Синоптикиня розповіла, що наступний тиждень обіцяє бути по-зимовому прохолодним, адже в денні та нічні години температура повітря все ж може опускатися нижче нуля.

Втім, поки що снігового покриву на Різдво синоптики поки не прогнозують.

За словами фахівчині Укргідрометцентру, минулого року на Різдво істотних опадів також не спостерігалося. Натомість тоді в більшості регіонів був туман, а південь країни накрив дощ. Так, денна температура трималася в межах 0…+7 °C.

Водночас нинішній аномально теплий грудень в Україні пояснюють надходженням теплих повітряних мас із південних широт. Не можна забувати й про глобальні кліматичні зміни та потепління останніх десятиліть.

Який прогноз погоди на найближчі дні?