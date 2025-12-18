Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю OBOZ.UA провідного синоптика відділу взаємодії із ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Івана Семиліта.
Чому в Україні оголосили перший рівень небезпечності?
За словами синоптика, вночі стовпчик термометра не опускатиметься нижче -3 градусів. Проте найвищі температурні показники очікуються на півдні країни на рівні до +8…+10 градусів. Наприкінці робочого тижня та на вихідних синоптики не передбачають кардинальних змін погоди й прогнозують "дуже спокійну" ситуацію.
Семиліт зазначив, що над нами зараз утворюється стійкий антициклон, який і формує погоду без опадів. Він триматиметься до 23 грудня. Однак дійсно велику загрозу можуть становити тумани.
Вночі та вранці у четвер, 18 грудня, туман буде утримуватися у північних областях, у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Причому видимість буде на рівні 200-500 метрів, що є першим рівнем небезпеки, жовтим.
Така погода може призвести до ускладнення руху транспорту. Надалі туман буде зберігатися завдяки теплій та вологій повітряній масі, а також слабкому вітру змінних напрямків.
У п’ятницю, 19 грудня, температура вночі та вдень на території України буде коливатися навколо позначки 0 градусів, -2…+3 градуси у денні години. Лише в західних областях буде до +6 градусів, на півдні України – до +9 градусів.
Такі самі значення температури залишатимуться і в суботу, 20 грудня, тобто в п’ятницю та суботу якихось істотних змін температури не буде. У неділю та понеділок, 21 та 22 грудня, синоптики передбачають в Україні температуру в межах -3…+3 градуси у нічні години та вдень на більшій частині території України.
Вдень на Закарпатті та Прикарпатті, а також на півдні України буде дещо тепліше – до +8 градусів. Ні опадів, ні потужних морозів цими днями в Україні не буде. Туман – єдине небезпечне погодне явище цього періоду.
На вихідних синоптики не очікують опадів і в Карпатах. Проте там буде хмарно, а місцями можливий туман. На високогір’ї може бути прохолодніше, ніж на решті території. Загалом на високогір’ї Закарпаття зберігається сніговий покрив висотою 1-2 сантиметри. Водночас синоптик зазначив, що це не те місце, де люди можуть кататися на лижах.
Погода в Україні: коротко про головне
Сильних морозів наприкінці року не буде. Здебільшого переважатиме аномально тепла та досить стійка погода. Відчутне зниження температури можливе лише наприкінці місяця.
Зауважимо, що на різдвяні та новорічні свята в Україні очікується незначне зниження температури. Однак вона все ще залишатиметься на 1-2 градуси вище за норму навіть у святковий тиждень з 22 по 28 грудня.