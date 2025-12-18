Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эксклюзивное интервью OBOZ.UA ведущего синоптика отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Ивана Семилита.

Почему в Украине объявили первый уровень опасности?

По словам синоптика, ночью столбик термометра не будет опускаться ниже -3 градусов. Однако самые высокие температурные показатели ожидаются на юге страны на уровне до +8...+10 градусов. В конце рабочей недели и на выходных синоптики не предусматривают кардинальных изменений погоды и прогнозируют "очень спокойную" ситуацию.

Семилит отметил, что над нами сейчас образуется устойчивый антициклон, который и формирует погоду без осадков. Он будет держаться до 23 декабря. Однако действительно большую угрозу могут представлять туманы.

Ночью и утром в четверг, 18 декабря, туман будет удерживаться в северных областях, в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Причем видимость будет на уровне 200-500 метров, что является первым уровнем опасности, желтым.

Такая погода может привести к осложнению движения транспорта. В дальнейшем туман будет сохраняться благодаря теплой и влажной воздушной массе, а также слабому ветру переменных направлений.

В пятницу, 19 декабря, температура ночью и днем на территории Украины будет колебаться вокруг отметки 0 градусов, -2...+3 градуса в дневные часы. Только в западных областях будет до +6 градусов, на юге Украины – до +9 градусов.

Такие же значения температуры будут оставаться и в субботу, 20 декабря, то есть в пятницу и субботу каких-то существенных изменений температуры не будет. В воскресенье и понедельник, 21 и 22 декабря, синоптики предусматривают в Украине температуру в пределах -3...+3 градуса в ночные часы и днем на большей части территории Украины.

Днем на Закарпатье и Прикарпатье, а также на юге Украины будет несколько теплее – до +8 градусов. Ни осадков, ни мощных морозов в эти дни в Украине не будет. Туман – единственное опасное погодное явление этого периода.

На выходных синоптики не ожидают осадков и в Карпатах. Однако там будет облачно, а местами возможен туман. На высокогорье может быть прохладнее, чем на остальной территории. В целом на высокогорье Закарпатья сохраняется снежный покров высотой 1-2 сантиметра. В то же время синоптик отметил, что это не то место, где люди могут кататься на лыжах.

Погода в Украине: коротко о главном