После регулярных атак на энергетику и прицельных разрушений телеком-объектов украинская связь оказалась в режиме постоянного испытания: сети должны работать именно во время отключений и после ударов. Заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибытько в интервью 24 Каналу описывает эту трансформацию через очень конкретные вещи – автономность базовых станций, переход фиксированного интернета на xPON и скорость восстановления узлов.

По его оценке, мобильные операторы существенно повысили устойчивость сетей: на сегодня 100% базовых станций имеют резервное питание на 4 – 6 часов, 92% – усиленные АКБ с работой до 6 – 8 часов, а 26% – генераторы. В то же время в прифронтовых регионах остаются самые болезненные пробелы: из-за ударов и недоступности локаций было разрушено более 4000 базовых станций и четверть всех интернет-сетей.

Параллельно государство привязывает развитие покрытия к условиям лицензий и выделяет приоритеты для расширения сетей, а в перспективе готовит пилоты 5G. Все это дополняется спутниковыми решениями как "скорой помощью" там, где наземная инфраструктура не выдерживает или не успевает восстанавливаться.

Автономность сетей: как стало лучше, чем во время зимы 2022 – 2023?

Прибытько подчеркивает, что последние отключения стали тестом, который показал разницу с 2022 годом: мобильная инфраструктура сейчас выдерживает более долгое обесточивание благодаря резервному питанию и частичной генераторизации. Отдельной проблемой остаются прифронтовые области, где разрушения сочетаются с невозможностью оперативного доступа ремонтных бригад.



Последние волны блэкаутов показали: телеком гораздо выносливее, чем два года назад,

– отмечает Прибытько.

В фиксированном сегменте он связывает устойчивость с переходом на xPON, который дал интернету шанс работать не часами, а днями – при условии резервного питания у самого абонента. Во время блэкаутов xPON демонстрирует работу более 72 часов при наличии резервного питания у абонента.

Покрытие "вне карты" и приоритет дорог

В отдаленных общинах, где стабильного 3G/4G до сих пор не хватает, государство, по словам Прибытько, давит не лозунгами, а условиями лицензий. Операторы, которые в 2024 году приобрели новый радиочастотный спектр, получили требование двигаться к покрытию большинства населения и ключевых маршрутов – и это должно подтянуть те населенные пункты, что долго оставались на периферии внимания.

Станислав Прибытько Заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры В 2024 году они приобрели новый радиочастотный спектр с четким требованием: покрыть не менее 90% населения Украины, международные и национальные автодороги качественной связью.

Отдельной линией он называет качество связи в дороге – как вопрос безопасности и базовой цифровой доступности, а также добавляет в приоритеты приграничные территории: "Для нас важно, чтобы люди оставались онлайн в дороге: могли воспользоваться навигацией, работать, вызвать экстренные службы или выйти на видеосвязь без "провалов".



Восстановление после ударов и спутник как вспомогательное звено

Механика восстановления, по описанию Прибытько, держится на быстрой приоритезации: первыми должны оживать узлы, критические для медицины, инфраструктуры и плотной жилой застройки. В прифронтовых регионах все упирается не только в масштабы разрушений, но и в физическую возможность допустить ремонтные бригады – в качестве примера он приводит Сумскую область, где часть базовых станций остается недоступной из-за близости к границе.

Станислав Прибытько Заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Решения принимаются очень быстро: приоритет – те узлы, от которых зависит работа больниц, критической инфраструктуры или крупных жилых районов.

Отдельно чиновник объясняет, что для ускорения работ государство снимает регуляторные "узлы" – от землепользования до согласований – чтобы строительство и восстановление не растягивались на годы.



Станислав Прибытько Заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Чтобы восстановление происходило быстрее, государство системно убирает бюрократические барьеры: упрощает получение аренды земли для новых башен, убирает бюрократические согласования и обеспечивает операторам поддержку там, где они физически не могут действовать сами.

В ситуациях, когда наземные каналы разрушены или перебиты, он описывает спутниковые решения как мостик на время ремонта: Starlink использовали для быстрого восстановления связи после деоккупации Херсона, а также как временную замену оптики для отдельных базовых станций в Буче/Ирпене и Бородянке. Также он вспоминает ремонт в Припяти, где антенны были расстреляны, а наземное оборудование взорвано, но мобильную связь вернули после оперативных работ Киевстара.

Какова готовность к блэкаутам?

Говоря о подготовке населения к длительным отключениям, Прибытько сводит рекомендации к практике: перейти на xPON там, где это возможно, и иметь резервное питание для домашнего интернета. Он также приводит изменение поведения пользователей осенью на фоне новых атак по энергетике – спрос на xPON у провайдеров резко вырос.

Самый действенный способ оставаться онлайн во время обесточиваний – перейти на технологию домашнего интернета xPON.

По словам Прибытько, "точкой минимума" для большинства домохозяйств могут быть павербанк или UPS: даже простые решения способны держать интернет часами, а в сочетании с xPON – дольше.

Даже обычный павербанк может держать интернет 8 – 12 часов, а в комбинации с xPON – обеспечивать доступ к сети более суток.

5G: пилоты вместо массового запуска

По 5G Прибытько фиксирует границу, которую страна не может переступить во время военного положения: национальное внедрение он называет невозможным до завершения военного положения из-за необходимости дополнительных исследований с военными. Зато уже запланирована траектория пилотов: Львов в конце 2025 года, в начале 2026-го – Бородянка, далее – Харьков, а после них – центр Киева и Одесса.

Станислав Прибытько Заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Национальное внедрение 5G пока невозможно из-за необходимости дополнительных исследований с военными, которые можно выполнить только после завершения военного положения.

Регуляторную часть он описывает как согласованную работу между НКЭК, Минцифрой и другими службами, где вопрос безопасности частот отдельно оценивает Управление РЭБ Вооруженных Сил. Дальнейшие механизмы защиты сетей и данных, по его словам, должны нарабатываться постепенно и в пределах реальных возможностей страны во время войны.

С регуляторной стороны процесс проходит слаженно: НКЭК, Минцифра и другие службы быстро согласовывают необходимые решения.

Что с роумингом и киберустойчивостью?

Среди структурных решений, которые, по логике Прибытько, "перепрошили" отрасль под войну, он выделяет национальный роуминг, ускорение строительства базовых станций и стратегическое планирование до 2030 года. Нацроуминг сперва запускали для оккупированных и деоккупированных территорий, а пиковым показателем он называет 1,5 миллиона пользователей в месяц.

Одно из важнейших обновлений в сфере связи произошло в 2022 году – это запуск национального роуминга.

Говоря о будущей устойчивости, он отдельно упоминает киберугрозы на примере атаки на "Киевстар" в декабре 2023 года, после которой оператор восстановил связь за несколько дней несмотря на масштабные разрушения виртуальной инфраструктуры. Параллельно он приводит пример инфраструктурного "страхования" в виде новой подводной кабельной системы Kardesa, которую Vodafone Group и Vodafone Украина строят через Черное море, с планом первого выхода кабеля в Болгарии в 2027 году.

Атака российских хакеров на "Киевстар" в декабре 2023 года это четко показала: хакеры вызвали сбой связи для миллионов людей и уничтожили до 70% виртуальной инфраструктуры. Сейчас же, по словам Прибытько, отрасль демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться, обеспечивая связь даже в самых сложных условиях.