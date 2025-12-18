Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции 18 декабря.

Смотрите также Финансирование для Украины от ЕС: Зеленский сделал несколько заявлений на фоне саммита в Брюсселе

Что известно о дефиците ракет для ПВО?

Президент Владимир Зеленский во время общения с медиа в Брюсселе сообщил, что для некоторых систем ПВО не хватает определенных типов ракет. По его словам, проблема касается не только противовоздушной обороны.

Лидер Украины отметил, что не будет публично уточнять, о каких именно системах идет речь, однако подчеркнул системность вражеских атак.

Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день летит. Каждую минуту куда-то прилетает. Это надо сбивать,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина получает поддержку партнеров в различных форматах – непосредственное предоставление ракет, лицензии на них или деньги на их закупку.

Помощь от партнеров: последние заявления