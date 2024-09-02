2 сентября Нацбанк Украины выступил с неожиданной инициативой – отменить копейки и ввести новое название денежной единицы, которое бы больше соответствовало украинской национальной валюте. 24 Канал объясняет, что происходит и нужно ли это украинцам.

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Что не так с копейками и почему рубль – это потомок гривны

Это русское название, оно происходит сначала от народного, а затем от официального наименования монет Московского царства. На них был изображен Георгий-победоносец на коне и с копьем, которым он поражает змея (это герб Москвы). На русском языке копье – это "капье", поэтому название монеты – "копейка". В украинском языке она превратилась в "копійку".

Кстати, название первых копеек – "деньга" (московская деньга – 1/200 рубля, новгородская – 1/100). Это дань другим отцам российской государственности – ордынцам, потому что примерно так в Улусе Джучи называли деньги (оригинальное название – "данг", но московиты и здесь не сумели все сделать правильно), а их название происходит от арабских серебряных дирхемов.

Как известно, копейка является частью рубля, его 1/100 (так, кстати, было не всегда), а рубли в Украине сейчас не используются. С 1996 году мы имеем собственную денежную единицу – гривну, ее название происходит со времен средневекового Киевского княжества, где так назывались слитки серебра в форме ромба (но не только: например, в Новгороде это были пруты).

Они весили примерно 140 – 150 граммов и использовались для торговых операций, потому что были денежным средством большого номинала.

Российский рубль, или, как иногда до сих пор говорят где-то на базаре в украинских селах, "рубель", – это потомок гривны. Чтобы уменьшить номинал гривны, ее рубили на части – так получались "рубли".

Только во времена Петра Первого рубль начали системно чеканить (тогда же появляется медная копейка, а о "деньге" постепенно забыли), хотя аналогичные попытки делали и другие московские цари.

Интересно, что рублевая реформа царя Алексея Михайловича стала возможной благодаря Богдану Хмельницкому. Царь чеканил свой рубль, но ему не хватало собственного серебра. На помощь пришел украинский гетман, который выплатил царю почти миллион талеров серебром в качестве оплаты за военный союз и помощь Московии.



Эти деньги известны как "ефимки с признаком", где "ефимок" – это народное название талера (происходит от названия чешского монетного двора в городе Йохамсталь), а "признак" – царское клеймо с годом 1655, то есть годом получения царем денег от гетмана.

Что известно о шагах?

Здесь и появляются "шаги" – это украинское название для неукраинской монеты, а именно части талера.

Талер (кстати, именно от этого слова происходит "доллар") – это преимущественно серебряные монеты, которые были в обращении в Новое время в Восточной Европе. Один серебряный талер должен был весить унцию серебра (30 граммов) и соответствовал стоимости другой популярной монеты – золотого гульдена. Талеры были очень популярны и чеканились в разных тогдашних государствах – немецких княжествах и в пределах Речи Посполитой.



Большинство украинских земель в XVI и до середины XVII века входили в состав этого государства, а местные жители использовали талеры, эмитентами которых были польский король и литовский князь. Кроме талеров ходили и другие популярные в Европе монеты, в частности дукаты.

Как талер, так и дукат и гульден обеспечивались ценным металлом, имели высокий номинал, поэтому для более мелких операций нужны были меньшие по номиналу монеты. Ими стали грОши – от этого названия происходит нынешняя польская монета, которая является 1/100 злотого, а также украинское название денег.

Шаг – это украинское название монеты в три гроша. Также его называли "трояк", но название "шаг" было более распространенным.

В XVIII веке талеры в Украине исчезают, их заменяют рубли, однако шаги остаются. Но теперь, в соответствии с весом, это уже не 3 гроша, а 2 копейки. В XIX веке, когда русские начали чеканить серебряный рубль, шагом начали называть монеты в серебряных полкопейки.

А что было на Гетманщине?

Это очень интересный вопрос, над которым бьются историки уже не одно столетие. Есть свидетельства, что гетман Хмельницкий чеканил собственную монету, сохранились даже ее описания, в частности авторства московского посла Кунакова. Российский дипломат пишет о монетном дворе в Чернигове, правда, называет его на ордынский манер "минза".

На тех новых деньгах на одной стороне меч, а на другой стороне ево, Богданово, имя, – сообщение российского дипломата Григория Кунакова в Москву, декабрь 1649 года.

Есть и другие сведения, к примеру французские. Так, в 1652 году Gazette de Franse писала, что "казацкий гетман начал чеканить в Украине монету на свой манер, чем вызвал протест польского короля".

Вот только есть проблема – самих этих денег нет. Они то ли не сохранились, то ли их и не существовало, а те, что известны, – на самом деле подделки, точнее имитации. Последний вариант является наиболее вероятным.

Преемники Хмельницкого также имели собственные монетные дворы, однако сейчас большинство историков склоняются к мнению, что это были не оригинальные монеты, а имитация уже известных. Впрочем, явление это было масштабное и системное – известны такие подделки времен гетманов Петра Дорошенко, Мазепы, Апостола и до середины XVIII века, когда автономия Украины была московитами ликвидирована. С тех пор уже начались рубли и копейки, но и здесь украинский народ проявил свободолюбие – назвал чужие деньги в соответствии с собственными традициями.

К традициям украинцы попытались вернуться в эпоху освободительной борьбы. Именно тогда снова появились шаги, правда, не металлические, а бумажные (это были марки – сейчас большая филателистическая редкость, дизайн разрабатывали знаменитые Георгий Нарбут и Антон Середа). Новые шаги "ходили наравне со звонкой монетой" меньше года, а дальше снова пришли русские в большевистской версии и ввели рубли и копейки. Поэтому отказ от копеек выглядит логичным и уместным.

Марки-шаги в УНР / Иллюстрация НБУ

Сходится ли арифметика?

Но получается, что если шаг – это 2 копейки, а новая украинская гривна – 100 копеек, то должно быть 1 гривна = 50 шагов?

Необязательно. История знает множество примеров, где старые традиционные названия денег и монет были модернизированы и получили новую жизнь.

Классическим является пример фунта стерлингов. Исторически он состоял из 4 крон, или 20 шиллингов, или 240 пенсов, и лишь в 1971 году правительство отказалось от этого традиционного порядка в пользу понятной всем десятичной системы.



Так, фунт стерлингов стал стоить 100 пенсов, а кроны и шиллинги (а еще было гроуты – это 4 пенса, гинеи – 21 шиллинг и соверен – 1 фунт) стали историей.

Британцы привыкали к новой версии старой монеты 10 лет – именно столько монетный двор чеканил "новые пенсы", – в 1981 году эти названия стали new и они снова стали пенсами или пенни. Так почему бы нам не ввести шаги? Это вполне уместный шаг – нам 10 лет привыкать не придется, течение времени с войной ускорилось. Доказательством этого является отказ от именования украинской гривны "рублем" – сейчас так говорить уже просто стыдно.