Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського на пресконференції 18 грудня.
Що відомо про дефіцит ракет для ППО?
Президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа в Брюсселі повідомив, що для частини систем ППО бракує певних типів ракет. За його словами, проблема стосується не лише протиповітряної оборони.
Лідер України зазначив, що не буде публічно уточнювати, про які саме системи йдеться, однак підкреслив на системності ворожих атак.
Я сьогодні проговорював з партнерами, що ми можемо дискутувати довго і багато, але кожного дня летить. Кожну хвилину кудись прилітає. Це треба збивати,
– сказав Зеленський.
Він також наголосив, що Україна отримує підтримку партнерів у різних форматах – безпосереднє надання ракет, ліцензій на них або гроші на їх закупівлю.
Допомога від партнерів: останні заяви
Раніше повідомлялось, що Німеччина передала Україні два комплекси Patriot і дев'яту систему IRIS-T. У Берліні також на 2026 рік анонсували масштабне постачання ракет AIM-9 Sidewinder та збільшення військової допомоги Києву до 11,5 мільярдів євро.
Крім того, Велика Британія повідомила про допомогу Україні у 600 мільйонів фунтів стерлінгів, зокрема для зміцнення оборони неба.
Водночас український виробник Fire Point може запустити серійне виробництво ракет FP-7 навесні 2026 року. Припускають, що вони можуть діставати до Москви.