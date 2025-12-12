Про це зазначив головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілєрман в розмові з журналістами BBC, передає 24 Канал.

Які переваги дає наявність своєї балістики?

Наша держава потребує власних балістичних ракет, аби не погоджувати цілі для їх застосування з третьою стороною. FP-7 стане аналогом ракети С‑400.

Якщо буде велика швидкість входу у ціль, понад 1200 метрів на секунду, а також якщо вона буде цілком композитна, то її перехоплення буде практично неможливим,

– констатував Денис Штілєрман.

Головний конструктор Fire Point анонсував, що за наявності запиту та необхідних ресурсів компанія зможе вийти на серійний темп виробництва такої зброї уже навесні 2026 року. Мовиться про сотні ракет щомісячно.

Зауважте! Експерт з авіації Костянтин Криволап спрогнозував, що українська балістика зможе полетіти по Росії в лютому – березні 2026 року.

Що ще відомо про розробку FP‑7?