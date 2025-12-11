Ракета FP-7 є фактично аналогом ракети С-400, але з композитною конструкцією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю головного конструктора Fire Point Дениса Штілєрмана і технічної директорки Ірини Терех для BBC.

Дивіться також Потужніші за ATACMS: Зеленський заявив про застосування балістичної ракети "Сапсан"

Коли FirePoint дійде до масового виробництва FP-7?

Головний конструктор і власник компанії Fire Point Денис Штілєрман заявив, що балістична ракета FP-7 може бути кодифікована у Міноборони вже до кінця цього року.

Він зазначив, що Україна не створювала свою балістичну ракету через цілеспрямовану політику. Зробити ракету, за його словами, можна було вже давно.

Суттєво цей процес блокувала також бюрократія. Втім, з початком війни в Україні значно послабився бюрократичний тиск на виробників дронів, а тому вони й "розквітли", вважає Штілєрман.

Якщо буде запит і будуть гроші, то десь з травня можна перейти до масового серійного виробництва – сотнями на місяць,

– каже він.

Що відомо про балістичні ракети Fire Point?

FP-7 – балістична ракета з дальністю 200 кілометрів, швидкістю 1500 метрів за секунду. Вона має бойову частину у 150 кілограмів та точність з відхиленням у 14 метрів.

Водночас компанія працює над ракетою FP-9, яка має дальність 855 кілометрів, швидкість у 2200 метрів за секунду. Її бойова частина сягає вже 800 кілограмів, а точність має відхилення у 20 метрів. Вона дозволить ефективно знищувати цілі в глибокому тилу противника.

Головний конструктор Fire Point розповів про російський паспорт і роботу в Росії