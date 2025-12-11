Про це йшлося в розмові головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана з журналістами BBC, передає 24 Канал.
Як Штілерман пов'язаний із Росією?
За словами конструктора, з 2008 року він припинив усі оборонні бізнес-відносини з Росією. Він пояснив, що єдиною діяльністю, якою він на той час займався був продаж землі, яку він придбав у тому ж таки 2008 році під час кризи.
До цього часу Штілерман, за його словами, працював над розробкою програмного забезпечення та ігор. Зокрема йдеться про програму для розпізнавання медичних зображень, а також про так званий агрегатор соціальних мереж.
Це були IT-проєкти, які були продані,
– прокоментував конструктор.
На питання журналіста про його залученість до оборонної промисловості Росії Денис Штілерман розповів, що він свого часу досліджував певні механізми, на яких базувалися системи зв'язку й обробки інформації російських військових.
Зрозумівши помилки системи, конструктор написав власну концепцію й план її реалізації, які й прийняли в Росії. Так, Штілермана прийняли в один з інститутів при Міноборони.
Однак, він додав, що якраз у 2008 році подав документи на звільнення й відсторонився від справ оборонного сектору країни-агресорки.
У серпні 2008 року я звільнився і більше не займався ніколи цією справою,
– сказав Штілерман.
Цікаво! Компанія Fire Point є одним із головних отримувачів фінансування в межах "данської моделі" – механізму, за яким іноземні уряди напряму інвестують в українські оборонні підприємства. У межах цієї програми Данія також будує завод із виробництва твердого ракетного палива, що використовуватиметься, зокрема, для системи Flamingo.
Більше про компанію Fire Point та її представників
Українська компанія Fire Point займається виробництвом ракет "Фламінго", які вже успішно випробували, зокрема ймовірними ударами по тимчасово окупованому Криму.
У вересні Fire Point анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 і FP-9, а також систем ППО. Зараз компанія зосереджена саме на цих напрямках.
Формальним власником Fire Point значиться Єгор Скалига, пов'язаний з індустрією розваг, однак засновник Денис Штілерман стверджує, що контролює більшість компанії, тоді як Скалига має лише 2%.
Поруч з назвою компанії фігурує й Тимур Міндіч, який намагався придбати 50% компанії, але отримав відмову.
До того ж Ігор Фурсенко, фігурант "плівок НАБУ", певний час працював там адміністратором. А Олександр Шугерман є особистим банкіром Штілермана.