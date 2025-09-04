Удари по Криму були не випадковими, запевнив в ефірі 24 Каналу авіаексперт, колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський.

Чому "Фламінго" вдарили саме по Криму?

Низка ЗМІ повідомила, що біля Армянська українські військові вдарили по заставі та катерах ФСБ крилатими ракетами "Фламінго", а не "Нептунами", як вважали раніше. В межах атаки використали три ракети.

Супутникові знімки Copernicus підтвердили знищення будівлі застави та пожежу на прилеглій території. Росіяни ж повідомили про пошкодження 6 катерів та загибель одного військового.

Варто додати, що заявлена дальність польоту ракети "Фламінго" – 3000 кілометрів, однак її використання на малу відстань має сенс.

Є потреба у виконанні певних випробувань, зокрема на малу відстань. Вирви після ударів вражають, і це показує можливості нашої зброї. Ми можемо точково бити по військових об'єктах, що дозволяє нам повністю знищувати або зупиняти (ворожі – 24 Канал) виробництва,

– зауважив Анатолій Храпчинський.

За словами ексофіцера Повітряних сил, головним завданням запуску "Фламінго" було пройти протиповітряну оборону росіян та відпрацювати по певних цілях. Цікаво, що напередодні удару, у Криму знищили російську радіолокаційну станцію до комплексу С-300. Кількома днями швидше бійцям ГУР також вдалося уразити радіолокаційну станцію 91Н6Е ЗРК С-400 "Тріумф".

Тож, ймовірно, підготовка до ударів "Фламінго" по Криму супроводжувалась комплексною роботою СОУ.

"Якщо ми використали (ракету – 24 Канал) на малу відстань, це не означає, що вона не може летіти на велику відстань. Є певні методики випробувань, які передбачають роботу на різних дистанціях. Це якісна зброя з достатньою кількістю вибухових елементів, яка може працювати по заводах навіть у Московській області", – наголосив авіаексперт.

Використання ракет "Фламінго" по Криму, найпевніше, було зумовлене потребою проходження деяких складних питань щодо роботи засобів РЕБ та ППО ворога, підсумував Храпчинський.

Що потрібно знати про ракету "Фламінго"?