Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російську службу BBC.

Дивіться також Ракета "Фламінго" долетить до Москви і навіть до Ірану: чому її так назвали і чого чекати Росії

Що пишуть про удар ракетою "Фламінго"?

У суботу, 30 серпня, захисники України вдарили по російському військовому об'єкту на березі Перекопської затоки в районі міста Армянськ в анексованому Криму.

Одне з інтернет-видань заявило, що Україна використала ракети "Нептун" для удару по прикордонній заставі ФСБ Росії. В Українському виданні "Мілітарний", своєю чергою, зазначили, що це були крилаті ракети "Фламінго". За даними видання, на відео, яке поширили 31 серпня, видно саме ракети "Фламінго", які потім вразили заставу під Вірменськом.

Служба BBC отримала супутникові фотографії сервісу PlanetLabs, але їхня якість не дозволяє оцінити результати удару.

Зверніть увагу! Нова крилата ракета FP-5 "Фламінго" має дальність 3 000 кілометрів. Вона може нести бойову частину вагою 1150 кілограмів, а виробництво здійснює українська компанія Fire Point, яка планує до жовтня 2025 року масштабувати випуск до 7 ракет на добу.

Супутникові фотографії наслідків удару: дивіться фото PlanetLabs

Ймовірно, пошкоджень зазнала будівля комплексу прикордонної застави – на знімку видно темну пляму, яка може свідчити про вибух. Другий вибух міг статися поблизу території об'єкта – про це також свідчить темна пляма в районі дороги.

Що відомо про удар ракетою "Фламінго"?