Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.

Что пишут об ударе ракетой "Фламинго"?

В субботу, 30 августа, защитники Украины ударили по российскому военному объекту на берегу Перекопского залива в районе города Армянск в аннексированном Крыму.

Одно из интернет-изданий заявило, что Украина использовала ракеты "Нептун" для удара по пограничной заставе ФСБ России. В украинском издании "Милитарный", в свою очередь, отметили, что это были крылатые ракеты "Фламинго". По данным издания, на видео, которое распространили 31 августа, видно именно ракеты "Фламинго", которые затем поразили заставу под Армянском.

Служба BBC получила спутниковые фотографии сервиса PlanetLabs, но их качество не позволяет оценить результаты удара.

Обратите внимание! Новая крылатая ракета FP-5 "Фламинго" имеет дальность 3 000 километров. Она может нести боевую часть весом 1150 килограммов, а производство осуществляет украинская компания Fire Point, которая планирует к октябрю 2025 года масштабировать выпуск до 7 ракет в сутки.

Спутниковые фотографии последствий удара: смотрите фото PlanetLabs

Вероятно, повреждениям подверглось здание комплекса пограничной заставы – на снимке видно темное пятно, которое может свидетельствовать о взрыве. Второй взрыв мог произойти вблизи территории объекта – об этом также свидетельствует темное пятно в районе дороги.

Что известно об ударе ракетой "Фламинго"?