Глава государства заявил, что зимой 2025 – 2026 года Украина будет иметь достаточное количество ракет "Фламинго", и тогда с ними уже будет невозможно не считаться, передает 24 Канал.

Что известно о пуске ракеты "Фламинго"?

31 августа в сети распространили информацию о том, что ракеты "Фламинго" уже используют для ударов по целям в России. Также появилось видео, на котором зафиксирован пуск новых ракет.

"Фламинго" полетели атаковать оккупантов: смотрите видео

Что известно о ракете "Фламинго"?

Это новая крылатая ракета FP-5 "Фламинго" с дальностью 3000 километров. Она может нести боевую часть весом 1150 килограммов. Производство осуществляет украинская компания Fire Point, которая планирует до октября 2025 года масштабировать выпуск до 7 ракет в сутки. Ракета имеет высокую точность с отклонением не более 14 метров, а также использует спутниковую навигацию, что устойчива к РЭБ. Фактически "Фламинго" – это украинский аналог российских Х-55 или даже "Калибров", но значительно дешевле и соответственно – массовый.

Последние новости о новой ракете "Фламинго"