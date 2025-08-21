Накануне встречи Зеленского и европейских союзников с Трампом в Вашингтоне 17 августа появилась первая информация и фото новой украинской ракеты FP-5 “Фламинго”, способной лететь на 3000 километров. 20 августа о ней рассказал сам президент Зеленский, пообещав, что уже через несколько месяцев Украина будет иметь очень много этих снарядов.

Что известно о ракете "Фламинго", почему ее так назвали и какой потенциал и пользу может принести Украине – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о новой украинской ракете "Фламинго"?

Вечером 17 августа украинский фотокор агентства Associated Press Ефрем Лукацкий сообщил хорошую новость – новые отечественные крылатые ракеты "Фламинго" поступили в серийное производство.

Также журналист, который лично 14 августа побывал на одном из предприятий, где производят ракеты, проинформировал, что дальность ракет составляет 3000 километров, а боевая часть – более 1000 килограмм.

Эта новость стала сенсацией и хорошей вестью для украинцев, враги же наоборот очень расстроились. И не только в России, но и в далеком Иране (который является союзником россиян), активизировали свои знания по географии и вычислили, что "Фламинго", если потребуется, может дотянуться и до них.



Иранское беспокойство / Скриншот с Х

В тот же день начало производства новых украинских крылатых ракет подтвердил министр обороны Денис Шмыгаль.

Впоследствии "Зеркало недели" на своем сайте опубликовало видео, на котором показан пуск похожей на немецкую "Фау-1" ракеты "Фламинго" сначала на испытаниях, а затем и в боевых условиях, по целям на территории России.

20 августа на закрытой встрече с журналистами, где был и 24 Канал, президент Владимир Зеленский подтвердил информацию и заявил, что на зиму 2025/2026 Украина будет иметь достаточное количество ракет "Фламинго" и тогда с ними уже будет невозможно не считаться.

Были успешные испытания нашей дальнобойной ракеты "Фламинго". И пока ракета самая успешная, которая у нас есть, она летит 3 тысячи километров. До декабря у нас появится их больше. И до конца декабря или в январе – феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытаниях, надо смотреть на финансирование этой программы,

– Зеленский во время встречи с журналистами.

Наконец 21 августа вышел тот самый анонсированный Лукацким репортаж Associated Press, благодаря которому можно было хорошо разглядеть саму 6-тонную ракету, а также узнать некоторые детали о "Фламинго".



Ракета весит 6 тонн и имеет впечатляющие габариты / Фото Ефрем Лукацкий, AP

Журналисты сообщили, что производитель ракет – украинская компания Fire Point. Техническое название ракет FP-5 (сокращение от названия компании и номер модели).

Обратите внимание! Птичье название – дань розовому цвету, который имели первые тестовые образцы, которые ошибочно покрасили в розовый цвет. К сожалению, на определенном этапе производства от этой новации и опции поражать россиян силой красоты пришлось отказаться и сделать выбор в пользу более традиционных цветов.

Fire Point выпускает не только ракеты, но и дроны, их пока самый успешный и уже хорошо масштабируемый проект – беспилотники FP-1.

Производство осуществляется на тайных заводах компании, которые децентрализованы и хорошо защищены, как естественными препятствиями, так и техническими средствами.

Сейчас Fire Point производит по одной ракете "Фламинго" в сутки, но через несколько месяцев (уже в октябре 2025 года) компания обещает масштабировать производство до 7 единиц в сутки или около 200 ракет в месяц.



Внимательный зритель обратит внимание на сразу 7 ракет "Фламинго" в одном цеху / Фото Ефрем Лукацкий, AP

Компанию Fire Point создали в начале 2022 года близкие друзья, которые фактически не имели никакого боевого опыта, но были экспертами из разных гражданских отраслей (строительство, дизайн, архитектура). Их целью было массовое производство недорогих дронов, которые могли бы сравниться по мощности с иранскими "Шахедами", которые использует Россия в войне с Украиной.

Первым успешным проектом компании стали дальнобойные дроны FP-1, способные преодолевать 1600 километров. Сейчас они отвечают за 60% украинских "дальних" ударов по России. Теперь Fire Point расширяет деятельность и уже масштабирует производство крылатых ракет.

Ракеты "Фламинго" лучше Tomahawk и российских "Калибров"?

"Фламинго" – это крылатая ракета, которая имеет дальность 3000 километров и несет полезную нагрузку 1150 килограммов. На секунду, это вдвое лучше американского Tomahawk.

Отклонение ракеты от цели составляет не более 14 метров, что для такой дальности и мощности боевой части является очень хорошим результатом.

Фактически "Фламинго" – это украинский аналог российских Х-55 или даже "Калибров", но значительно дешевле и соответственно – массовый.

Отметим, что "Фламинго" – не чисто украинская разработка, а продукт кооперации нескольких стран, в частности, Великобритании, которой надоело наблюдать за российским ракетным террором и она решила уравнять силы сторон. Поэтому ждем новую порцию истерических твитов о происках англосаксов.



Характеристики ракеты FP-5 / инфографика Milanion Group

Модель снаряда в начале февраля 2025 года показывала компания Milanion Group из ОАЭ на оружейной выставке IDEX-2025. Благодаря этому стали известны и тактико-технические характеристики ракеты.

FP-5 "Фламинго" – основные характеристики

производитель – Fire Point (Украина);

дата начала серийного производства – 2025 год;

тип – крылатая ракета;

класс – "поверхность – поверхность";

пусковая – наземная конструкция;

дальность – 3000 километров;

время в воздухе – более 4 часов;

максимальная скорость – 950 км/ч;

крейсерская скорость – 850 – 900 км/ч;

размах крыла – 6 метров;

максимальный взлетный вес – 6 тонн;

вес боевой части – 1150 килограммов;

максимальное отклонение от цели – 14 километров;

производство – 1 – 7 единиц в сутки.

Украинская ракета "Фламинго": смотрите видео

К чему нужно готовиться россиянам?

Новая украинская ракета использует спутниковую навигацию, что устойчива к РЭБ, а также инерциальную систему наведения. Таким образом, "Фламинго", когда завершит свой период гнездования и наконец полетит в теплые края, станет непростым испытанием для россиян, которым теперь придется использовать еще больше своих ЗРК и еще интенсивнее гонять авиацию, которой и так не хватает. А теперь у Украины появится еще больше возможностей для ударов по России.

И не надо слушать скептиков, которые говорят, что такую "бандуру" очень легко заметить в воздухе и соответственно – уничтожить. Не легко – и удачные "прилеты" наших стареньких "стрижей" это только подтверждают. К тому же "стрижей" можно было сосчитать по пальцам, а что делать, когда на Россию полетят сотни ракет по 6 тонн с боевой частью почти как у разрекламированного "Орешника" каждая?

Пуски ракеты осуществляются с наземной платформы, а сама ракета имеет фиксированное прямое крыло, не складывающееся. Все эти компромиссы сделаны в пользу массовости и удешевления изделия.

Пуск "Фламинго" займет до 30 – 40 минут, но, учитывая дальность ракет, это не будет проблемой, ведь их можно разместить в глубине территории Украины и все равно стрелять хоть по Москве. Но в первую очередь – по спрятанным за Уралом производствам и логистике.

Украине же приходится запускать ракеты с земли. При этом значительное количество российских производств расположено за Уралом. Чтобы достать туда и нужна ракета с дальностью 3 тысячи километров. Это позволит ликвидировать не только военные производства, но и логистику на Северную Корею,

– военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в комментарии 24 Каналу прогнозирует потенциальные приоритеты для "Фламинго".

Поэтому теперь россияне не будут безнаказанно обстреливать украинские города – теперь их ждет зеркальный ответ, а также – денацификация и демилитаризация.