24 ноября 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о запуске масштабной научной инициативы в сфере искусственного интеллекта под названием "Миссия Генезис". Это новый общенациональный проект, призванный резко ускорить научные открытия благодаря сочетанию мощных алгоритмов ИИ с огромными массивами федеральных данных.

В США важность этой инициативы сравнивают с самыми грандиозными программами прошлого века – американской космической программой "Аполлон" и даже Манхэттенским проектом (секретной программой США времен Второй мировой войны, в рамках которой была создана первая атомная бомба). Иными словами, "Миссия Генезис" позиционируется как "скачок" в развитии науки, сопоставимый по амбициям с высадкой человека на Луну или разработкой ядерного оружия.

Зачем Америке "Миссия Генезис"?

Американские власти обосновывают новый проект необходимостью преодолеть застой в научной сфере. Несмотря на то, что с 1990-х годов финансирование исследований стремительно возросло, темпы научных прорывов заметно замедлились. Например, количество утвержденных новых лекарств в последние десятилетия не растет или даже сокращается, отмечают в The Independent.

Сегодня для достижения тех же результатов нужны большие команды исследователей, а сам процесс открытий растягивается на годы. Инициатива "Генезис" призвана изменить эту ситуацию, привлекая искусственный интеллект как новый инструмент науки. За счет алгоритмов ИИ планируется автоматизировать рутинные этапы экспериментов, ускорить моделирование сложных процессов и анализ больших массивов данных – так, чтобы путь от гипотезы до открытия сократился с лет до считанных дней.

Советник президента по науке Майкл Крациос называет это крупнейшим привлечением научных ресурсов США "со времен программы Аполлон" что должно вернуть Америке лидерство в науке и технологиях. Сам Дональд Трамп открыто заявляет о стремлении победить в глобальной "гонке искусственного интеллекта", сохранив за США статус мирового центра ИИ-инноваций и не позволив опередить себя таким конкурентам как Китай.

Как "Генезис" должен мобилизовать научные ресурсы США?

По замыслу Белого дома, "Миссия Генезис" объединит разрозненные до сих пор усилия государственных научных учреждений и использует колоссальные ресурсы, накопленные американской наукой. Указ президента поручает министерству энергетики США и сети национальных лабораторий создать единую цифровую платформу, которая соберет все научные данные федеральных ведомств в одном месте.

Интересно! Эта интегрированная платформа ИИ будет иметь "замкнутый цикл" работы: она будет использовать мощные суперкомпьютеры страны и огромные массивы данных для тренировки так называемых фундаментальных ИИ-моделей (обобщенных моделей для научных задач), а также для управления автономными роботизированными лабораториями, которые будут выполнять эксперименты.



Фактически, говорится о максимально автоматизированной системе научных исследований, где искусственный интеллект будет помогать человеческим ученым генерировать гипотезы, проектировать эксперименты, проводить моделирование и анализ – то есть ускорять весь цикл исследования от постановки задачи до получения результата.

Официальный текст указа особо подчеркивает кооперацию между различными секторами и учреждениями.

Миссия Генезис объединит ресурсы нашей страны в сфере исследований и разработок – усилия блестящих ученых национальных лабораторий, передовых американских компаний, мировых университетов, имеющейся исследовательской инфраструктуры и огромных баз данных – чтобы достичь резкого ускорения развития и применения искусственного интеллекта,

– указано в документе.

Для координации проекта привлечены высокопоставленные чиновники Белого дома: помощник президента по вопросам науки и технологий (тот же Майкл Крациос) будет руководить интеграцией данных и инфраструктуры различных ведомств, а специальный советник по вопросам искусственного интеллекта будет сотрудничать с частным сектором и научными кругами для успеха миссии.

Определены и ключевые направления, где США рассчитывают на прорывы благодаря новой инициативе.

Среди приоритетов – биотехнологии и медицина, новые материалы, ядерная энергетика (как деление, так и термоядерный синтез), квантовые информационные технологии, освоение космоса, передовая микроэлектроника и другие сферы, критически важные для национальной безопасности и экономики.

Иными словами, "Генезис" должен направить ИИ-мощности на решение крупнейших научно-технических вызовов современности – от поиска лекарств против тяжелых болезней до создания более надежных ядерных реакторов и модернизации электроэнергетических сетей.

Как будет работать государственный и частный союз во имя науки?

Одним из главных "козырей" США в этой миссии являются уникальные объемы данных и вычислительной мощности, уже имеющиеся в распоряжении государства. Федеральные агентства годами накапливали колоссальные массивы научных данных – от снимков далеких галактик телескопов NASA до геномных секвенций биомедицинских исследований NIH.

Согласно сообщениям, говорится о миллиардах измерений и изображений в самых разных областях – от глубин мирового океана до космического пространства и человеческого генома.

Эти "сокровища" станут топливом для новых ИИ-моделей в рамках "Генезиса". Кроме того, министерство энергетики США управляет парком мощнейших суперкомпьютеров: по данным СМИ, три из них возглавляют мировой рейтинг производительности. Благодаря новому проекту эти вычислительные ресурсы будут объединены и расширены за счет специализированных ИИ-систем, частично созданных в сотрудничестве с частными технологическими компаниями.

Привлечение частного сектора – еще одна заметная черта "Миссии Генезис". Администрация Трампа открыто признает, что большинство прорывов в ИИ в последнее время достигнуто именно коммерческими компаниями (в основном в таких сферах, как обработка речи, обслуживание клиентов, бизнес-процессы и т.д.), пишет Fox News.

Поэтому новый указ прямо "приглашает" частные компании и университеты стать партнерами государства – поделиться своими ИИ-разработками и экспертизой, чтобы вместе решать насущные научно-инженерные проблемы, в частности в сфере энергетики и безопасности (например, задачей объявлено оптимизацию национальной электросети).

В министерстве энергетики уже обнародовали перечень крупных корпораций, готовых присоединиться к "Генезису": среди них Nvidia, Anthropic, OpenAI, Advanced Micro Devices, Amazon Web Services, Microsoft, IBM и Google, отмечает Scientific American. Ожидается, что эти технологические гиганты предоставят проекту доступ к своим облачным платформам, вычислительным мощностям и передовым ИИ-моделям, хотя конкретные обязательства пока четко не определены.

Организаторы уверяют, что широкий доступ к государственным данным не затронет вопросы безопасности или интеллектуальной собственности. По словам представителей администрации, часть чувствительной информации (например, связанной с обороной) будет оставаться закрытой для алгоритмов, а во всех открытых наборах данных будут соблюдены ограничения по авторским правам и конфиденциальности.

В то же время отмечается, что даже без засекреченных материалов в распоряжении "Генезиса" будет "огромный объем научных и инженерных данных", который можно безопасно использовать для прорывов в исследованиях.

Какие вызовы перед "Миссией Генезис"?

Амбиции "Миссии Генезис" впечатляют, однако возникает логичный вопрос: какой ценой будет реализован этот ИИ-мегапроект? Критики обращают внимание, что в указе Трампа не прописано ни одного отдельного бюджета под эту инициативу. Проект стартует в тот момент, когда финансирование науки только недавно подверглось значительным урезаниям – предыдущая бюджетная политика привела к сокращению миллиардных программ грантов и увольнению тысяч исследователей.

В Белом доме отвечают, что начальные средства для "Генезиса" уже заложены в законе о бюджетных ассигнованиях, подписанном Трампом в июле 2025 года, пишет AP News. Итак, Конгресс уже выделил министерству энергетики определенные ресурсы на развитие ИИ-направления в рамках более широкого пакета расходов и налоговых льгот, поэтому новый проект будет опираться на эти ранее одобренные инвестиции.

Еще один вызов – энергоемкость искусственного интеллекта. Обучение и работа современных крупных ИИ-моделей требуют колоссальных объемов электроэнергии, что может сказаться как на экологии, так и на кошельках потребителей. По данным Международного энергетического агентства, центры обработки данных уже потребляют около 1,5% мирового производства электроэнергии, и к 2030 году эта доля может более чем удвоиться.

Если спрос на электричество будет расти такими темпами, то энергокомпании будут вынуждены сжигать больше топлива (угля, газа), что означает дополнительные выбросы парниковых газов и потенциально более высокие тарифы для населения. Администрация Трампа осознает этот риск – в частности, стремительное внедрение ИИ называют одной из причин недавнего повышения цен на электроэнергию в США.

Впрочем, представители власти утверждают, что в перспективе новые технологии наоборот сделают электросеть более эффективной и позволят снизить стоимость энергии для потребителей. По их словам, рост спроса стимулирует модернизацию инфраструктуры и увеличение пропускной способности сетей, а следовательно – уменьшение себестоимости электричества в расчете на каждое устройство или сервис, что ею пользуется.

Стоит отметить, что "Миссия Генезис" позиционируется именно как инструмент для повышения производительности труда ученых, а не замену людей машинами. В отличие от некоторых чисто коммерческих проектов, пытающихся полностью автоматизировать отдельные профессии, здесь ИИ должен дополнять, а не вытеснять исследователей.

Цель – дать ученым "ускоритель", который позволит им смелее выдвигать гипотезы и реализовывать проекты, на которые раньше не хватало времени или ресурсов. По расчетам Белого дома, успешное внедрение этой инициативы способно удвоить производительность американской науки и инноваций в течение следующего десятилетия, укрепив глобальное технологическое лидерство США.

План реализации "Миссии Генезис" тоже имеет беспрецедентно сжатые сроки. Правительство установило четкие промежуточные этапы: так, за первые 60 дней Минэнергетики должно определить два десятка конкретных научных проблем, на которых сфокусируется ИИ, за 90 дней – провести полный аудит всех доступных вычислительных ресурсов, за 120 дней – разработать детальный план интеграции данных и инфраструктуры для новой платформы.

И, что самое интересное, уже через 270 дней (то есть меньше чем за год) команда "Генезиса" должна продемонстрировать реальный прогресс хотя бы по одной из приоритетных задач. Такой жесткий дедлайн призван показать скептикам, что проект способен приносить ощутимую отдачу очень быстро, а не является лишь "длинным ящиком" с благими намерениями.