Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Укринформ, которому об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

Какова ситуация в Покровске?

Силы обороны продолжают оборонять Покровск. Информация немецкого издания Bild о полном захвате города российскими войсками и "законченном бое" не соответствует действительности.

Офицер Главного управления коммуникаций и спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в комментарии Укринформу отметил, что позиция украинского командования остается постоянной. По его словам, ситуация в Покровске крайне сложная, но Силы обороны и в дальнейшем удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги.

Продолжаются также активные действия наших подразделений для ликвидации очагов врага. Как в районе Покровска, так и Мирнограда проводят мероприятия для налаживания логистики, блокируются попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход населенных пунктов,

– сказал Лиховой.

