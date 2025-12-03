Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Укринформ, которому об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных Сил Украины.
Какова ситуация в Покровске?
Силы обороны продолжают оборонять Покровск. Информация немецкого издания Bild о полном захвате города российскими войсками и "законченном бое" не соответствует действительности.
Офицер Главного управления коммуникаций и спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в комментарии Укринформу отметил, что позиция украинского командования остается постоянной. По его словам, ситуация в Покровске крайне сложная, но Силы обороны и в дальнейшем удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги.
Продолжаются также активные действия наших подразделений для ликвидации очагов врага. Как в районе Покровска, так и Мирнограда проводят мероприятия для налаживания логистики, блокируются попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход населенных пунктов,
– сказал Лиховой.
Ситуация на поле боя: последние новости
Во вторник, 2 декабря, в Генштабе прокомментировали заявления россиян о якобы "захвате" Волчанска и Покровска.
Там указали, что ВСУ продолжают оборонительные операции на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске, Купянске. Заявления руководства страны-агрессора о "захвате" этих населенных пунктов армией оккупантов не соответствуют действительности.
Отметим, что согласно данным из утренней сводки Генштаба 3 декабря по ситуации на фронте, самым горячим направлением остается Покровский.
Там Силы обороны остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.