Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какова ситуация на разных направлениях фронта?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодязного и Избицкого.

На Купянском направлении состоялось восемь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Грековка, Новомихайловка, Среднее, Карповка, Шандриголово, Колодязи, Мирное, Заречное и в сторону Степного.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Толстое, Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вербовое, Красногорское и Привольное.

На Гуляйпольском направлении сафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

