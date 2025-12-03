Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Какова ситуация на разных направлениях фронта?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян.
На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили 15 атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодязного и Избицкого.
На Купянском направлении состоялось восемь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Грековка, Новомихайловка, Среднее, Карповка, Шандриголово, Колодязи, Мирное, Заречное и в сторону Степного.
На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.
На Краматорском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и Русин Яр.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Ялта, Толстое, Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вербовое, Красногорское и Привольное.
На Гуляйпольском направлении сафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
По оценкам НАТО, Мирноград в Донецкой области находится "практически в окружении". Сейчас украинские военные, которые держат оборону города, зависят от снабжения с помощью дронов.
Также украинские войска почти полностью потеряли контроль над Покровском. По словам чиновника Альянса, более 95% города уже находится под контролем российских подразделений, тогда как украинские силы продолжают сопротивляться только в "отдельных карманах".
Сейчас на Покровском – Мирноградском направлении сосредоточено до 110 000 российских военных. Российское командование ставит цель разорвать оборону и получить стратегическое преимущество в Донецкой области.