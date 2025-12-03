Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Что сейчас происходит в Мирнограде?
Внутри Альянса за развитием ситуации на фронте следит специальная группа аналитиков, работающая с непубличными украинскими данными и разведкой партнеров.
Их свежие оценки свидетельствуют: Мирноград "практически полностью окружен".
Есть узкий коридор, через который украинцы могут осуществлять отступление определенных сил, но речь идет о действительно узком коридоре, и даже он – под огневым контролем. То есть в целом – это окружение, хоть пока и речь не идет о полном окружении,
– пояснил высокопоставленный чиновник НАТО.
В Альянсе отмечают, что украинские подразделения в Мирнограде продолжают сопротивляться и отражать атаки, хотя сталкиваются с острым дефицитом снабжения. Сейчас Силы обороны полагаются преимущественно на дроны.
В НАТО также признали, что украинские войска почти полностью потеряли контроль над Покровском. По словам чиновника Альянса, более 95% города находится под контролем российских подразделений, тогда как украинские силы продолжают сопротивляться только в "отдельных карманах".
В то же время в НАТО отмечают, что Украина уже готовится к дальнейшей обороне в случае падения этих городов и развивает дополнительные рубежи.
Ситуация в Донецкой области: последние новости
Генерал армии и бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал, что сейчас Россия одновременно давит на нескольких направлениях, пытаясь прорваться к ключевым городам.
У Купянска враг заходит малыми штурмовыми группами с флангов, захватывает отдельные опорные пункты, но украинские силы берут их в окружение и проводят зачистку. Подобную тактику россияне применяют и в Донецкой области, в частности у Константиновки, Покровска и Мирнограда.
Сейчас на Покровском – Мирноградском направлении сосредоточено до 110 000 российских военных. Российское командование ставит цель разорвать оборону и получить стратегическое преимущество в Донецкой области.