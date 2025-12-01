О том, почему Константиновку и Покровск – Мирноградское направление в такой ситуации можно считать пунктом атаки на весь Донецкий регион, генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал в эфире 24 Канала. Он оценил опасные маневры россиян и объяснил, при каких условиях Украине удастся удержать этот сектор фронта.

Как Россия создает плацдарм для удара по Донецкой области?

Маломуж объяснил, что Россия одновременно давит на нескольких направлениях, пытаясь прорваться к ключевым городам. У Купянска враг заходит малыми штурмовыми группами с флангов, захватывает отдельные опорные пункты, но украинские силы берут их в окружение и проводят зачистку. Подобную тактику россияне применяют и в Донецкой области, в частности у Константиновки, Покровска и Мирнограда.

На этой неделе идет чрезвычайно жестокое давление, задействованы все ресурсы России, чтобы прорвать наши рубежи,

– отметил генерал.

Константиновка, по его словам, стала одной из самых горячих точек. Россияне несколько раз заходили в город, проникали на окраины, а украинские подразделения выбивали их и нейтрализовали группы, двигавшихся с севера, юга и запада.

Константиновка – это важнейший центр, это пункт атаки на весь Донецкий регион, который остался под нашим контролем,

– подчеркнул бывший глава Службы внешней разведки.

На Покровском – Мирноградском направлении, добавил Маломуж, сосредоточено до 110 000 российских военных. Российское командование ставит цель разорвать оборону и получить стратегическое преимущество в Донецкой области.

Путин ставил задачу уже не раз захватить этот сектор, пробиваясь и фронтом, и с разных флангов,

– пояснил генерал армии.

На этом направлении Россия привлекает подразделения со всей линии фронта, включая резервы, переброшенными из Херсонской и Харьковской областей.

Враг пытается продвигаться к городу, используя штурмовые группы, логистические пути и попытки зайти с юга и севера. Украинские подразделения регулярно выбивают противника из отдельных районов и работают по всем выявленным очагам.

Идет переменная, сложная работа: отдельные сектора зачищаем, но враг имеет высокое численное преимущество,

– добавил Маломуж.

Российские группы пытаются использовать жилые районы для маскировки и переодеваются в гражданскую одежду, повторяя тактику других оккупированных городов. Несмотря на это украинские силы удерживают ключевые рубежи, проводят точечные удары по логистике и срывают попытки россиян закрепиться на критических участках.

