Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки россияне нанесли 8 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые авиационные бомбы, осуществили 178 обстрелов, в том числе 7 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 3 раза атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении вчера враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении вражеские силы атаковали 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровиного Яра.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий россиян в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск.

На Краматорском направлении за минувшие сутки наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении армия Кремля осуществила 16 атак в районах Александро-Шультино, Константиновки, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Покровск, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лисовка, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Балаган, Филиал и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Белицкое, Сергеевка, Дорожное, Ровно, Гришино, Новопавловка.

ВСУ остановили штурмы врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Александровском направлении враг вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Сосновка, Степное, Вишневое, Рыбное, Привольное, Вербовое, Егоровка и Злагода.

Россияне атаковали на Александровском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении ВСУ остановили 9 вражеских попыток продвинуться вперед в направлениях Прилук, Варваровки, Гуляйполя и в районах Сладкого и Успеновки.

На Ореховском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении россияне 3 раза атаковали позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

