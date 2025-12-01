Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки россияне нанесли 8 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые авиационные бомбы, осуществили 178 обстрелов, в том числе 7 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 3 раза атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Волчанск и Синельниково.
На Купянском направлении вчера враг наступательных действий не проводил.
На Лиманском направлении вражеские силы атаковали 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровиного Яра.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий россиян в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск.
На Краматорском направлении за минувшие сутки наступательных действий врага не зафиксировано.
На Константиновском направлении армия Кремля осуществила 16 атак в районах Александро-Шультино, Константиновки, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Покровск, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лисовка, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Балаган, Филиал и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Белицкое, Сергеевка, Дорожное, Ровно, Гришино, Новопавловка.
ВСУ остановили штурмы врага на Покровском направлении: смотрите на карте
На Александровском направлении враг вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Сосновка, Степное, Вишневое, Рыбное, Привольное, Вербовое, Егоровка и Злагода.
Россияне атаковали на Александровском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении ВСУ остановили 9 вражеских попыток продвинуться вперед в направлениях Прилук, Варваровки, Гуляйполя и в районах Сладкого и Успеновки.
На Ореховском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.
На Приднепровском направлении россияне 3 раза атаковали позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Ситуация на фронте: последние новости
Согласно обновленной карте по состоянию на 30 ноября, российские войска продвинулись в направлении населенного пункта Мирноград Донецкой области.
Недавно 37 отдельная бригада морской пехоты зачистила Ивановку на Днепропетровщине и южные окраины села. В результате поисково-ударных действий удалось уничтожить 53 оккупанта. Еще 19 россиян удалось взять в плен.
Также украинские защитники локализовали прорыв оккупантов к Новопавловке в Днепропетровской области. Воины уничтожили большинство захватчиков, а 2 взяли в плен.