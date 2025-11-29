Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитический проект Deep State.
Какие результаты зачистки Ивановки?
Отмечается, что 37 отдельная бригада морской пехоты зачистила Ивановку и южные окраины села. В результате поисково-ударных действий удалось уничтожить 53 оккупанта. Еще 19 россиян нашим бойцам удалось взять в плен.
П***ров взяты в плен и переданы для пополнения обменного фонда. Их накормлены и оказана медицинская помощь. В отличие от убл*дк*в, мы максимально придерживаемся норм международного права,
– говорится в сообщении.
Также аналитики показали кадры, на которых видно как человек, которого, вероятно, мобилизовали на временно оккупированных территориях Украины, зачитал "Завещание" Тараса Григорьевича Шевченко после взятия в плен.
Ивановку зачистили от оккупантов: смотрите видео
Какова ситуация в Днепропетровской области?
На прошлой неделе Владимир Зеленский сообщал, что украинские военные осуществляют контрнаступательные мероприятия на границе Днепропетровской и Донецкой областей для защиты собственных позиций.
Незадолго до этого украинские защитники локализовали прорыв оккупантов к Новопавловке в Днепропетровской области. Воины уничтожили большинство российских военных, а двух взяли в плен.
Также сообщали, что противник пытается обойти Гуляйполе с востока и севера, чтобы выйти к логистическим путям, которые соединяют этот населенный пункт и поселок Покровское Днепропетровской области.