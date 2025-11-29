Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитический проект Deep State.

Какие результаты зачистки Ивановки?

Отмечается, что 37 отдельная бригада морской пехоты зачистила Ивановку и южные окраины села. В результате поисково-ударных действий удалось уничтожить 53 оккупанта. Еще 19 россиян нашим бойцам удалось взять в плен.

П***ров взяты в плен и переданы для пополнения обменного фонда. Их накормлены и оказана медицинская помощь. В отличие от убл*дк*в, мы максимально придерживаемся норм международного права,

– говорится в сообщении.

Также аналитики показали кадры, на которых видно как человек, которого, вероятно, мобилизовали на временно оккупированных территориях Украины, зачитал "Завещание" Тараса Григорьевича Шевченко после взятия в плен.

Ивановку зачистили от оккупантов: смотрите видео

Какова ситуация в Днепропетровской области?