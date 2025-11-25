Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Днепре?
Воздушную тревогу для Днепровского района объявили ориентировочно в 13:36. Сначала в Воздушных силах сообщали о фиксации беспилотника на севере Днепропетровской области, который двигался из Харьковской области.
Уже в 13:35 там уточнили о воздушной цели, которая двигалась в направлении областного центра. Около 13:45 в сети обнародовали первые информацию о том, что в городе было громко во время пребывания БпЛА над регионом.
В Днепре слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Что этому предшествовало?
- Россия ночью нанесла по Украине массированный удар, запустив 464 ударных БпЛА, 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 7 крылатых ракет "Искандер-К", 8 крылатых ракет "Калибр", 3 баллистические ракеты "Искандер-М".
- В Черкасском районе обломки сбитого дрона упали на частный дом. В результате возник пожар, который уничтожил помещение. Также взрывная волна повредила окна в соседних домах и летней кухне.
- Кроме того, в Печерском районе Киева ракета попала в 22-этажный дом, вызвав разрушения и пожар. В Днепровском районе произошел удар по 9-этажке, где погибли люди, пятеро пострадали.