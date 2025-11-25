Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Смотрите также Массированная атака "Кинжалами", "Калибрами", "Искандерами" и "Шахедами": где двигались вражеские цели

Что известно о взрывах в Днепре?

Воздушную тревогу для Днепровского района объявили ориентировочно в 13:36. Сначала в Воздушных силах сообщали о фиксации беспилотника на севере Днепропетровской области, который двигался из Харьковской области.

Уже в 13:35 там уточнили о воздушной цели, которая двигалась в направлении областного центра. Около 13:45 в сети обнародовали первые информацию о том, что в городе было громко во время пребывания БпЛА над регионом.

В Днепре слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало?