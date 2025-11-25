Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской ОГА Игоря Табурца.

Какие последствия атаки в Черкасской области?

Ночью 25 ноября Россия снова запускала по Украине различные типы воздушных целей. Тревога раздавалась по всей стране, а взрывы слышали в ряде регионов.

Последствия атаки зафиксировали, в частности, в Черкасской области. По данным Черкасской ОВА, силы ПВО в области обезвредили 15 вражеских беспилотников.

В Черкасском районе обломки сбитого дрона упали на частный дом. В результате возник пожар, который уничтожил помещение. Кроме того, взрывная волна повредила окна в соседних домах и летней кухне.

Работают все необходимые службы. Обследование территории продолжается,

– добавил Игорь Табурец.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Повреждения домов в области

Какие регионы были под атакой?