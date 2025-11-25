Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
Які наслідки атаки на Черкащині?
Уночі 25 листопада Росія знову запускала по Україні різні типи повітряних цілей. Тривога лунала по всій країні, а вибухи чули у низці регіонів.
Наслідки атаки зафіксували, зокрема, на Черкащині. За даними Черкаської ОВА, сили ППО в області знешкодили 15 ворожих безпілотників.
У Черкаському районі уламки збитого дрона впали на приватний будинок. У результаті виникла пожежа, яка знищила помешкання. Крім того, вибухова хвиля пошкодила вікна у сусідніх домівках та літній кухні.
Працюють усі необхідні служби. Обстеження території триває,
– додав Ігор Табурець.
На щастя, обійшлось без постраждалих.
Пошкодження будинків в області / Фото Черкаської ОВА
Які регіони були під атакою?
Більшість запущених ворогом цілей летіла на Київ. Наслідки атаки фіксують у 4 районах столиці. Відомо, що кількість загиблих зросла до 6 людей, а постраждалих – до 14. Росія знову цілила по житлових будинках та критичній інстраструктурі.
Також під нічним терором була Одеса. Там у результаті атаки дронами постраждали 6 осіб, серед яких двоє дітей. Понівечено цивільну, енергетичну та портову інфраструктуру.
Крім того, внаслідок атаки на Київщину постраждали 3 райони. У Білій Церкві пошкоджено 4-поверховий житловий будинок. З нього евакуювали 46 людей.