Деталі передає 24 Канал з посиланням на власні джерела в СБУ.

Що відомо про удар по порту "Темрюк" і по терміналу зрідженого газу?

Як розповіли джерела 24 Каналу в СБУ, спецслужбі вдалося успішно вивести з ладу термінал з перевалки зрідженого газу в порту "Темрюк".

5 грудня безпілотники Служби уразили виробничі потужності товариства з обмеженою відповідальністю "Мактрен-Нафта", які палали три доби.

"Мактрен-Нафта" здійснює перевалку зрідженого газу з вагонів і танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози. Термінал побудували у 2008 році, він розрахований на перевалку 400 тисяч тонн зрідженого газу на рік.

Внаслідок прильотів почалася масштабна пожежа в резервуарному парку. Зайнялися понад 20 резервуарів із 30 наявних – кожен об'ємом по 200 метрів квадратних.

А ще дрони СБУ знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду. Загальна площа пожежі становила близько 3 тисяч метрів квадратних.