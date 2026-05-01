Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою. Експерти з'ясували, що українські військові просунулися на 2 напрямках. Тим часом окупанти і надалі проводять інфільтрації і зазнають значних втрат.

Дивіться також У глибокому тилу ворога: ЗСУ вгатили по вантажівці з окупантами

На яких напрямках Україна мала успіхи?

Сили оборони нещодавно мали успіх на Слов'янському напрямку. Геолоковані кадри за 30 квітня свідчать, що захисники просунулися на південь від Колодязів (на північний схід від Лимана).

Речник 11-го армійського корпусу підполковник Дмитро Запорожець повідомив, що російські війська, які атакують із району Сіверська, зазнають великих втрат через низинний рельєф місцевості. Запорожець зазначив, що російська наступальна тактика має "хвилеподібний" характер. За його словами, ворог тепер активніше використовує термонакидки та маскувальні пончо для переміщення вночі. Раніше противник надавав перевагу тактиці денних атак.

Українські сили також нещодавно мали просування в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Геолокавані кадри за 30 квітня свідчать, що Сили оборони просунулися у східній частині Костянтинівки.

Інші знімки, опубліковані 29 квітня, показують як українські сили завдають ударів по російських військовослужбовцях у східній Костянтинівці, де окупанти раніше здійснили інфільтрацію.

Кадри за 28 квітня свідчать, що захисники утримують позиції на північний схід від Степанівки (на південний захід від Костянтинівки) – у районах, де раніше окупанти заявляли про свій контроль.

Зауважимо, що загарбники посилюють наземні атаки на Костянтинівському напрямку. Сержант української бригади, що діє на цьому напрямку, повідомив 30 квітня, що російські війська активізували удари та піхотні штурми, а також змінили тактику: замість малих груп вони відправляють у штурм окремих військовослужбовців із певними інтервалами. Він також зазначив, що ворожа піхота часто користується письмовими вказівками на папері або телефонами з GPS-навігацією для орієнтування на місцевості.

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на інших ділянках фронту?

На Харківському окупанти безуспішно намагаються форсувати річку Вовча невеликими групами на човнах і вплав.

Росіяни використовують газопроводи , які проходять від Голубівки (на північ від Куп'янська) до північної частини Куп'янська , щоб проникати в місто, попри те, що під час таких штурмів вони нібито зазнають втрат до 70% особового складу. Про це заявляє речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Російські війська нещодавно провели інфільтраційну операцію на Олександрівському напрямку . Геолоковані кадри, опубліковані 29 квітня, показують, як українські сили завдали удару по російському військовослужбовцю на північ від Новогригорівки (на південний схід від Олександрівки) після того, як ворог здійснив там інфільтрацію.

Окупанти продовжують зазнавати значних втрат під час безуспішних штурмів на Покровському напрямку . Росіяни проводять десятки атак і намагаються накопичувати техніку в Покровську та навколо міста.

Загарбники нещодавно провели інфільтраційні операції на Гуляйпільському напрямку. Геолоковані кадри, опубліковані 29 квітня, показують, як українські сили завдали удару по російській позиції на північний схід від Чарівного (на південний захід від Гуляйполя) після того, як противник просочився туди.

Які військові плани у Росії на цей рік?

У Кремлі готуються не до миру, а до затягування війни. Росія вже має план бойових дій щонайменше до осені та розглядає продовження війни у 2026 році. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, Москва не відмовилася від головної мети – окупації України та її політичного підпорядкування Росії. Для цього ворог продовжує тиск на сході, у Запорізькій області та на півночі, щоб розтягувати українські резерви.

Коваленко зазначив, що Кремль може піти навіть на нову часткову мобілізацію, як це було восени 2022 року. Причина – великі втрати армії, які вже перевищують кількість нових контрактників і найманців.

Водночас реальні можливості російської армії значно слабші за амбіції Кремля.

За словами експерта, Росія не змогла виконати навіть свої пріоритетні завдання, зокрема захопити Покровськ, який планували взяти ще на початку 2025 року. Також нереалістичними залишаються плани повної окупації Донецької та Луганської областей цього року.

Коваленко наголосив: у Росії виникло замкнене коло – армія не здатна досягти політичних цілей, а влада не уявляє свого існування без війни. Саме тому Кремль продовжує агресію, навіть не маючи шансів на стратегічну перемогу.