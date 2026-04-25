Про це 24 Каналу розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, зазначивши, що окупанти здійснюють спроби пересуватися по газових трубах. По них вони вже намагалися переміщатися, зокрема у Суджі Курської області Росії.

Чи вдалося ворогу просунутися по трубах?

Трегубов зазначив, що на Куп'янщині росіяни пробують рухатися через Голубівку, що розташована на північ від Куп'янська. Раніше ворог намагався дістатися до міста саме по газовій трубі.

"Противник намагається туди влізти по трубах. Він поновив спробу пересуватися саме по них. Здебільшого росіяни по трубах не пролазять, але дуже активно намагаються", – пояснив він.

Тому, за словами речника Угруповання об'єднаних сил, у Куп'янську є така точка прикладання напруги.

Варто знати. Нещодавно росіяни спробували просунутися на легкій техніці по газовій трубі на Сумщині. Проте українські сили зупинили операцію ворога, задавши йому великих втрат. Нагадаємо, що раніше окупанти використовували газові труби для штурмів, зокрема на Оріхівському напрямку та у Курській області Росії.

Росіяни вже намагалися пересуватися по трубах, втративши при цьому велику кількість особового складу. Українським силам відома ця тактика ворога, однак повністю знищити ці трубопроводи є дуже важким завданням.

При цьому, за його словами, українські військові продовжують накривати окупантів під час того, як вони здійснюють спроби пересуватися по трубах.

У росіян, за даними нашої розвідки, загибель їхньої живої сили на виході з труби, коли вона підходить безпосередньо до наших позицій, становить 70%,

– підкреслив Віктор Трегубов.

Однак розбити ці труби дуже складно, за його словами, особливо, якщо труба пролягає у сірій зоні або на території, яку контролює Росія.

Завдавати ударів по ній дронами або артилерією можливо, але по якомусь одному сегменту, довжиною приблизно один метр. Однак далі труба продовжується. Неможливо, як наголосив він, як у комп'ютерній грі, завдати залпів вздовж усієї довжини труби і повністю її знищити.

Яка ситуація у Харківській області?

На Куп'янщині росіяни намагаються дійти до міста Куп'янська, але їхні спроби закінчуються провалом. Проте ворог не залишає спроб заявити про те, що він буцімто взяв місто під свій контроль.

Також ворог готується до масштабніших штурмів в районі Куп'янська. Для цього він зосереджує сили і може їх застосувати за кілька тижнів. Окупанти біля міста хочуть створити логістичну базу.

Водночас українські сили повернули під свій контроль ділянку між селищами Амбарне та Мілове у Харківській області. На цій ділянці вдалося відтіснили ворога та повернути українську територію.